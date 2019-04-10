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《部落衝突》受惠「Battle Pass」　實裝後營收成長145%

《部落衝突》受惠「Battle Pass」　實裝後營收成長145%（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 《部落衝突》在 4 月 1 日正式開放了周期挑戰。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／綜合報導

Supercell 旗下手機遊戲《部落衝突》在 4 月 1 日啟用了全新的周期挑戰與黃金通行證制度，根據數據調查公司 Sensor Tower 最新分析指出，《部落衝突》的營收周期挑戰正式上線後，玩家的消費力道足足提高了 2.5 倍。

官方強調黃金通行證不是訂閱服務，如果玩家想要獲得某次周期挑戰中黃金通行證解鎖的獎勵，需要獲取當月的黃金通行證，黃金通行證將從玩家獲得之時開始生效，持續至當次周期挑戰結束。

若在玩家沒有持有黃金通行證的狀況之下，仍然可以透過每日正常遊戲獲得積分解鎖免費的周期挑戰獎勵。不過，如果玩家想要獲得包括英雄造型在內的全部獎勵，則需要獲取黃金通行證才能取得。

據了解，在《部落衝突》推出周期挑戰與黃金通行證後，玩家平均每日消費金額大約為 390 萬美元（約新台幣 1.2 億元），而這樣的收入也造就了《部落衝突》過去一周在 App Store 和 Google Play 的營收成長至 2700 萬美元（約新台幣 8.33 億元），相較於周期挑戰與黃金通行證推出之前，其營收成長幅度成長了 145%，可謂相當驚人。

目前像周期挑戰與黃金通行證這樣的「Battle Pass」付費設計並非首見，在此之前已經有其他遊戲已經採用如此付費系統，其中最為知名的作品包含了《要塞英雄》、《Dota 2》、《Apex 英雄》等作品，並且受惠於「Battle Pass」讓營收得以一飛沖天。

而「Battle Pass」有望成為未來遊戲產業促進玩家付費的新解方，「Battle Pass」將會是繼付費制、商城制的消費方式後，遊戲產業第三次的「付費革命」。

關鍵字：手機遊戲Supercell部落衝突Battle Pass

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