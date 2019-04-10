《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，與女孩們在南島享受甜蜜時光的Windows PC免費遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》於本日2019年4月10日（三）正式開始營運。

為紀念《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》正式開始營運，為期五天的「歡迎！新任島主大人 優惠活動」同步開跑。活動期間，將可獲得「SSR泳裝必中抽卡券」等超值商品；使用必中抽卡券一定會取得超稀有的SSR泳裝，獲得各個女孩對應的SSR泳裝後，還能招待該女孩參加維納斯競賽。

優惠活動期間中登入遊戲，每天將可各獲得1張「風潮抽卡券」，最多可獲得7張。使用該抽卡券將有機會獲得限定SSR泳裝。本日開始的新活動「第一次的對手競賽」，可以與其他的島主，各自帶領所培養的女孩子們來互相競賽，累計活動專用分數與其他島主競爭。除了依照獲得的累計分數可獲得報酬外，根據排名還可獲得SSR裝飾品「桃子露（穗香）」等豪華報酬。

關於配合本次活動所舉辦的「風潮穿搭抽卡」，活動期間獲得附登島證的新SSR泳裝「秘密的心（穗香）」及「純白色開衩連身裙（霞）」的機率將會提升，玩家更有機會邀請「穗香」「霞」到島上。請務必把握此機會邀請她們來到玩家的島上。

此外，即日起臺灣光榮特庫摩官方YouTube頻道將公開期間限定影片—聲優「津田美波」小姐（擔任「海咲」配音）給玩家的一段話，本影片公開限期1個月。