ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，與女孩們在南島享受甜蜜時光的Windows PC免費遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》於本日2019年4月10日（三）正式開始營運。

為紀念《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》正式開始營運，為期五天的「歡迎！新任島主大人 優惠活動」同步開跑。活動期間，將可獲得「SSR泳裝必中抽卡券」等超值商品；使用必中抽卡券一定會取得超稀有的SSR泳裝，獲得各個女孩對應的SSR泳裝後，還能招待該女孩參加維納斯競賽。

優惠活動期間中登入遊戲，每天將可各獲得1張「風潮抽卡券」，最多可獲得7張。使用該抽卡券將有機會獲得限定SSR泳裝。本日開始的新活動「第一次的對手競賽」，可以與其他的島主，各自帶領所培養的女孩子們來互相競賽，累計活動專用分數與其他島主競爭。除了依照獲得的累計分數可獲得報酬外，根據排名還可獲得SSR裝飾品「桃子露（穗香）」等豪華報酬。

關於配合本次活動所舉辦的「風潮穿搭抽卡」，活動期間獲得附登島證的新SSR泳裝「秘密的心（穗香）」及「純白色開衩連身裙（霞）」的機率將會提升，玩家更有機會邀請「穗香」「霞」到島上。請務必把握此機會邀請她們來到玩家的島上。

此外，即日起臺灣光榮特庫摩官方YouTube頻道將公開期間限定影片—聲優「津田美波」小姐（擔任「海咲」配音）給玩家的一段話，本影片公開限期1個月。

關鍵字：生死格鬥沙灘排球維納斯steam

推薦閱讀

《部落衝突》受惠「Battle Pass」　實裝後營收成長145%

《DOAXVV》Steam版正式開始營運 新活動開催

《爐石戰記》全新資料片「反派大進擊」正式上市

【廣編】「長安妖世繪」4/16正式上線　奇幻大唐捉妖之旅即將展開

國戰慘被越南ID殺爆　男大生加台盟巧遇仇人...「裝外國人」真相逆轉！

這不是愚人節！超搞笑《星海爭霸II》盛竹如語音包上架

我們玩同一款遊戲？台灣玩家31分鐘破《隻狼》登世界最速寶座

新海誠新作《天氣之子》釋出首支預告 RADWIMPS 再擔主題曲

《Pokémon GO》孵蛋新活動4/17開跑　有機會入手異色捲捲耳

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

台玩家31分鐘破《隻狼》世界最速

國戰被越南ID殺爆　真相笑翻

《遊戲王》新增規定參賽者得乾淨

《Pokémon GO》新活動4/17開跑

《天氣之子》釋出首支預告

《公主連結》玩家為佩可唱生日歌

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里

談 GRF 預測直落三取勝　Faker ：我們不可能遭到擊敗

遊戲橘子3月營收達10.1億

《星海爭霸II》盛竹如語音包上架

最新新聞

《部落衝突》新制帶動營收成長

《DOAXVV》Steam版正式開始營運

《爐石戰記》全新資料片上市

捉妖師準備！長安妖世繪上線倒數

國戰被越南ID殺爆　真相笑翻

《星海爭霸II》盛竹如語音包上架

台玩家31分鐘破《隻狼》世界最速

《天氣之子》釋出首支預告

《Pokémon GO》新活動4/17開跑

《公主連結》玩家為佩可唱生日歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366