《爐石戰記》全新資料片「反派大進擊」正式上市

記者周之鼎／台北報導

艾澤拉斯最惡名昭彰的反派角色正謀劃對神秘的空中城市「達拉然」下手！暴雪娛樂的熱門免費數位卡牌遊戲《爐石戰記》全新資料片《反派大進擊》於今 (4/10) 日正式推出，並帶來 135張全新邪惡卡牌、機制與關鍵字，讓玩家體驗反派角色，盡情使壞。

一直以來，艾澤拉斯總是由正直和善良主導，而反派總是背負罵名。這次，由極盜天王拉法姆領導的惡勢力稱自己為「邪惡陣線」，他們決定「壞起來」做一件大壞事！無所不用其極是這群惡勢力的座右銘，他們擁有「陰謀」 ─ 這些卡牌會隨著在手中的回合增加而不斷增強」；同時，他們也可以使用「幫眾」─ 幫眾的體質雖然只有1/1不怎麼出色，但卻擁有強力戰吼。

面對邪惡勢力入侵，達拉然防衛者可不會坐以待斃。這群防衛者會使用「雙生法術」─ 施放後會在玩家手牌中再放入一張同樣的法術，足以對邪惡陣線所帶來的嚴重威脅。

「伴隨《反派大進擊》正式推出，《爐石戰記》將講述一個史上規模最龐大的故事，並帶來許多充滿壞點子的卡牌，讓玩家可以盡情使壞。」暴雪娛樂總裁 J. Allen Brack 表示：「本次資料片上市也代表《爐石戰記》進入全新紀年「巨龍年」，並在 2019 年為玩家持續帶來更多豐富內容。」

詭計多端的玩家別錯過預定於五月推出的《爐石戰記》全新單人模式。這個壯闊的單人冒險篇章規模將會是《爐石戰記》推出以來規模最大，共包含五個史詩般的章節，第一個章節為免費遊玩。玩家可以遊戲內700 金幣逐一解鎖個別章節，或以新台幣$590元一次解鎖所有章節。在此單人模式中，玩家每完成一個章節，可獲得三包《反派大進擊》卡牌包；完成所有章節可獲得更多額外獎勵。更多關於單人模式訊息，請隨時留意《反派大進擊》官方網頁。

即日起至7月9日止，玩家只要登入《爐石戰記》，即可免費獲得一張傳說卡牌─ 充滿智慧和力量的祈倫托領導人「大法師瓦戈斯」，這個四費傳說手下會使用恐怖且難以控制的魔法。在回合結束時，他會再度施放一個友方在本回合所施放的法術，且施放目標將隨機決定。即日起，玩家可進行一系列的限時任務，獲得至多 12 個卡牌包（其中 5 個為《反派大進擊》卡牌包）。此外，即日起至4月16日止，將限時推出「進擊的入手禮盒」，內含九包《反派大進擊》卡牌包及一張競技場門票，售價為新台幣$300元（每組帳號限購一次）。

《反派大進擊》現在可以在 Windows、Mac 電腦、Windows、iPad、Android 平板，以及 iPhone®、Android 手機上遊玩。玩家可透過遊戲內商店購買《反派大進擊 》單獨卡牌包或優惠卡牌包組合，其售價與其他《爐石戰記》卡包相同。玩家現在有機會透過競技場或任務獎勵獲得《反派大進擊》卡牌包，也可以分解不要的卡牌，用魔塵合成本資料片的卡牌。

慶祝全新資料片上市，《爐石戰記》攜手Visa推出月月刷卡滿額贈專屬禮包活動註2！即日起至6月30日止，當月份只要憑Visa卡註3，於暴雪網路商店購買任何《爐石戰記》遊戲內商品，單筆消費滿新台幣$590元，即可獲得Visa專屬禮包1份，內含經典卡包、《黑巫森林》卡牌包、《爆爆計畫》卡牌包、《拉斯塔哈大混戰》卡牌包、《反派大進擊》卡牌包各1包和競技場門票 1張。國泰世華Visa卡友更特別加碼，符合活動條件者除可獲得Visa專屬禮包1份外，再加贈《反派大進擊》卡牌包1包。四至六月，Visa消費滿額月月加碼送！總結活動期間，符合活動條件之Visa卡友最高可獲得15包卡牌包及3張競技場門票、國泰世華Visa卡友最多可獲得18包卡包及3張競技場門票！