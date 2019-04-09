ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

搶搭《復仇者4》上映熱潮　手遊《未來之戰》4/28將辦玩家特映會

搶搭《復仇者4》上映熱潮　手遊《未來之戰》4/28將辦玩家特映會（圖／網石棒辣椒提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石今(9日)宣布，《MARVEL未來之戰》上市將滿4週年，為回饋廣大玩家的支持，4月28日在台北京站威秀舉辦超級英雄漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》特映會，本次活動將於即日起開放報名。

漫威《復仇者聯盟：終局之戰》是鋪梗10年的超級英雄電影，未上映就受高度關注。官方表示為配合電影上映，《MARVEL未來之戰》也將推出多項與電影相關的更新。

為感謝玩家熱烈支持《MARVEL未來之戰》，並歡慶遊戲上市4週年，網石公司擴大舉辦實體活動，將抽出220位幸運玩家免費參加漫威《復仇者聯盟：終局之戰》電影特映會。現場不只可欣賞電影、享用爆米花、可樂等小點，還有多項小遊戲、抽獎活動，將送給玩家遊戲虛寶、限定版紀念品等好禮。

本次電影特映會活動報名從即日起至14日止，玩家在官方論壇「漫威《復仇者聯盟：終局之戰》玩家特映會紀念活動！」文章底下留言遊戲暱稱及參加原因，並至報名頁面完整填寫個人連絡資訊即算完成報名，將有機會參與此次活動。

官方提醒，報名者要同時在官方論壇留言、報名頁面填寫個人資訊，才算報名成功。官方將從中抽出220位幸運玩家，並在4月24日公布得獎名單，得獎者會獲得特映會入場券1張，可憑券、身分證件入場。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「感謝玩家長期支持《MARVEL未來之戰》，本次特別舉辦漫威《復仇者聯盟：終局之戰》電影特映會，現場也有同樂活動、好禮抽獎，歡迎喜愛《MARVEL未來之戰》和漫威電影的玩家，一同報名參加同歡！」

漫威《復仇者聯盟：終局之戰》玩家特映會紀念活動

報名時間：即日起至4月14日 23：59
報名方式：在官方論壇文章留言遊戲暱稱、參加原因，並在報名頁面完整填寫個人連絡資訊
名單公布時間：4月24日（三）
特映會時間：2019年4月28日（日）15：30 至19：30
特映會地點：台北京站威秀（103台北市大同區市民大道一段209號）

＊本活動由網石公司(Netmarble Corporation)承辦，MARVEL對此活動將不承擔任何責任

關鍵字：手機遊戲NetmarbleMARVEL未來之戰

推薦閱讀

搶搭《復仇者4》上映熱潮　手遊《未來之戰》4/28將辦玩家特映會

iOS用戶限定　LINE「長截圖」功能正式啟用

《英雄聯盟》亞洲三大賽區四強出爐 洲際賽將正面對決

洗好澡再來！《遊戲王》美國大賽新增玩家衛生規定

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里　限期推出「春之襲擊者」活動

全球限量台灣也有！Seiko推出《鋼彈》40週年錶款

1580元起享受高速讀取！WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

WHO將遊戲障礙列入精神病　美教授：愚蠢的決定

手遊《藍月王者》今開事前登錄　李鑼、高捷跨刀來代言

《FreeFire》國際賽觀看數破百萬紀錄　印尼奪冠抱走150萬獎金

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《遊戲王》新增規定參賽者得乾淨

Seiko推出《鋼彈》40週年限量錶款

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里

WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

LOL亞洲洲際賽參賽隊伍出爐

《騎士編年史》進入第二季

WHO將遊戲障礙列入精神病被批愚蠢

Garena宣布代理《決勝時刻》手遊

手遊《未來之戰》將辦玩家特映會

《動物朋友2》最終話慘獲最差評價

最新新聞

手遊《未來之戰》將辦玩家特映會

iOS用戶限定　LINE「長截圖」功能正式啟用

LOL亞洲洲際賽參賽隊伍出爐

《遊戲王》新增規定參賽者得乾淨

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里

Seiko推出《鋼彈》40週年限量錶款

WD推出籃標平價 NVMe SSD硬碟

WHO將遊戲障礙列入精神病被批愚蠢

手遊《藍月王者》今開事前登錄

《FreeFire》印尼奪冠抱走150萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366