搶搭《復仇者4》上映熱潮　手遊《未來之戰》4/28將辦玩家特映會

記者樓菀玲／台北報導

網石今(9日)宣布，《MARVEL未來之戰》上市將滿4週年，為回饋廣大玩家的支持，4月28日在台北京站威秀舉辦超級英雄漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》特映會，本次活動將於即日起開放報名。

漫威《復仇者聯盟：終局之戰》是鋪梗10年的超級英雄電影，未上映就受高度關注。官方表示為配合電影上映，《MARVEL未來之戰》也將推出多項與電影相關的更新。

為感謝玩家熱烈支持《MARVEL未來之戰》，並歡慶遊戲上市4週年，網石公司擴大舉辦實體活動，將抽出220位幸運玩家免費參加漫威《復仇者聯盟：終局之戰》電影特映會。現場不只可欣賞電影、享用爆米花、可樂等小點，還有多項小遊戲、抽獎活動，將送給玩家遊戲虛寶、限定版紀念品等好禮。

本次電影特映會活動報名從即日起至14日止，玩家在官方論壇「漫威《復仇者聯盟：終局之戰》玩家特映會紀念活動！」文章底下留言遊戲暱稱及參加原因，並至報名頁面完整填寫個人連絡資訊即算完成報名，將有機會參與此次活動。

官方提醒，報名者要同時在官方論壇留言、報名頁面填寫個人資訊，才算報名成功。官方將從中抽出220位幸運玩家，並在4月24日公布得獎名單，得獎者會獲得特映會入場券1張，可憑券、身分證件入場。



網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「感謝玩家長期支持《MARVEL未來之戰》，本次特別舉辦漫威《復仇者聯盟：終局之戰》電影特映會，現場也有同樂活動、好禮抽獎，歡迎喜愛《MARVEL未來之戰》和漫威電影的玩家，一同報名參加同歡！」

漫威《復仇者聯盟：終局之戰》玩家特映會紀念活動

報名時間：即日起至4月14日 23：59

報名方式：在官方論壇文章留言遊戲暱稱、參加原因，並在報名頁面完整填寫個人連絡資訊

名單公布時間：4月24日（三）

特映會時間：2019年4月28日（日）15：30 至19：30

特映會地點：台北京站威秀（103台北市大同區市民大道一段209號）

＊本活動由網石公司(Netmarble Corporation)承辦，MARVEL對此活動將不承擔任何責任