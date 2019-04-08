Garena宣布代理《決勝時刻》手遊　重現經典第一人稱射擊精髓

記者樓菀玲／台北報導

Garena今（8）日 宣布將在台灣及東南亞代理動視（Activision）及騰訊遊戲聯合開發的《Call of Duty®: Mobile》（中文名稱待定）手遊，發行地區將包含台灣、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞以及菲律賓。逼真的遊戲畫面、精細的武器設定及流暢的遊戲操作，將帶給玩家們不同以往的戰鬥體驗。精彩預告片也於日前公開，片中呈現許多的實機戰鬥場景，官方表示後續將釋放更多相關訊息。

同時《Call of Duty: Mobile》更重新打造「現代戰爭（Call of Duty: Modern Warfare）」及「黑色行動（Call of Duty: Black Ops）」兩大系列的人氣地圖，忠實移植包含「核彈小鎮（Nuketown）」及「郵輪（Hijacked）」等場景，未來將陸續開放更刺激的篇章和模式讓玩家體驗。

《Call of Duty: Mobile》採擬真設定，遊戲畫面和細膩的聲光特效讓玩家身歷其境，仿若置身戰場，特別是遊戲中的槍械能搭配瞄準鏡、彈匣和槍管等武器配件，玩家可以自由打造最適合自己的武器，在決勝時刻掌握勝利關鍵！



自由搭配適合的武器配件，讓你在《Call of Duty: Mobile》奪得先機

更加令人振奮的是，《Call of Duty》系列首創的「連殺系統」，也將在《Call of Duty: Mobile》中原汁原味忠實呈現，玩家們只要以一擋百連續殺出血路，就可依序開啟各式超強連殺技能！富有變化又強力的攻擊方式受到許多玩家的喜愛，無論是無人偵察機、空襲或武裝直升機。

《Call of Duty: Mobile》遊戲中，許多耳熟能詳的角色將光榮重歸戰場，包括「現代戰爭」及「黑色行動」兩大系列的人氣角色幽靈（Ghost）、索普（Soap）、普萊斯上尉（Captain Price）及阿歷克斯·梅森（Alex Mason）等，都將與你一同展開肆無忌憚的全新篇章。