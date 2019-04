Garena宣布代理《決勝時刻》手遊　重現經典第一人稱射擊精髓

記者樓菀玲/台北報導

Garena今(8)日 宣布將在台灣及東南亞代理動視(Activision)及騰訊遊戲聯合開發的《Call of Duty®: Mobile》(中文名稱待定)手遊,發行地區將包含台灣、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞以及菲律賓。逼真的遊戲畫面、精細的武器設定及流暢的遊戲操作,將帶給玩家們不同以往的戰鬥體驗。精彩預告片也於日前公開,片中呈現許多的實機戰鬥場景,官方表示後續將釋放更多相關訊息。

同時《Call of Duty: Mobile》更重新打造「現代戰爭(Call of Duty: Modern Warfare)」及「黑色行動(Call of Duty: Black Ops)」兩大系列的人氣地圖,忠實移植包含「核彈小鎮(Nuketown)」及「郵輪(Hijacked)」等場景,未來將陸續開放更刺激的篇章和模式讓玩家體驗。

《Call of Duty: Mobile》採擬真設定,遊戲畫面和細膩的聲光特效讓玩家身歷其境,仿若置身戰場,特別是遊戲中的槍械能搭配瞄準鏡、彈匣和槍管等武器配件,玩家可以自由打造最適合自己的武器,在決勝時刻掌握勝利關鍵!



自由搭配適合的武器配件,讓你在《Call of Duty: Mobile》奪得先機

更加令人振奮的是,《Call of Duty》系列首創的「連殺系統」,也將在《Call of Duty: Mobile》中原汁原味忠實呈現,玩家們只要以一擋百連續殺出血路,就可依序開啟各式超強連殺技能!富有變化又強力的攻擊方式受到許多玩家的喜愛,無論是無人偵察機、空襲或武裝直升機。

《Call of Duty: Mobile》遊戲中,許多耳熟能詳的角色將光榮重歸戰場,包括「現代戰爭」及「黑色行動」兩大系列的人氣角色幽靈(Ghost)、索普(Soap)、普萊斯上尉(Captain Price)及阿歷克斯·梅森(Alex Mason)等,都將與你一同展開肆無忌憚的全新篇章。