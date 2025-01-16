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快訊／Switch 2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的任天堂 Switch 2 何時推出，一直是粉絲們所關注焦點，而就在今天晚間 ( 1/16 )，官方無預警釋出相關影片，Switch 2 的真實面貌正式公開在大家眼前。

▼任天堂釋出 Switch 2 影片。（圖／翻攝自任天堂）▲▼Switch2。（圖／翻攝自任天堂）

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注後繼機型 Switch 2 何時問世，先前任天堂就曾宣布會在本財年內發布相關公告，也不斷有人爆料 Switch 2 消息會在近期公開，不過任天堂始終沒有對此做出回應。1 月 16 日晚間 9 點，任天堂突然於 YouTube 上釋出 Switch 2 相關影片，長達 2 分鐘讓大家一睹新機樣貌。

▲▼任天堂公開 Switch 2 。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂先前強調，「Switch 2 將支援向下相容，不僅可以遊玩目前 Nintendo Switch 遊戲軟體，也可以從現有遊戲中選擇下一款想體驗的作品，Nintendo Switch Online 服務會繼續沿用於後繼機種上。」根據官方稍早所發布影片，整體外貌看起來跟一代差距沒有到特別大，細節部分機身四周接孔有些調整，主機上方新增 Type-C 插孔，背後採用直立架，提供多角度擺設，新款控制器搖桿和按鈕變大，背部新增按鈕可當作滑鼠使用。Switch 2 預計 2025 年內推出，同時 4 月 2 日將舉辦 Switch 2 Nintendo Direct 發表會。

關鍵字：Swich 2

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