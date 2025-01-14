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PlayStation新年特賣優惠一次看　主機省1600、美麗本人帶來新創作

記者楊智仁／綜合報導

PlayStation 今日 ( 1/14 ) 公布 2025 農曆新年活動「新年玩樂 LEVEL UP」登場，日期從 1 月 17 日至 2 月 2 日，包括 PlayStation 5 主機及開運大抽獎即將展開，作為活動一部分 SIET 本次攜手知名嘻哈歌手美麗本人，會在 17 日推出以 PlayStation 為靈感影片。

▼PlayStation 新年活動。（圖／翻攝自SIET）▲▼PS。（圖／翻攝自SIET）▲▼PS。（圖／翻攝自SIET）

根據官方提供數據，全球有 1.16 億 PSN 活躍用戶，全球賣出超過 6500 萬台，隨著新年到來，1 月 17 日至 2 月 2 日，將展開包括 PlayStation 5、PS VR2、DualSense無線控制器、PULSE Elite無線耳機組及 PULSE Explore 無線耳塞式耳機等產品的折扣優惠，詳情可以參考一下表格。

▲▼PS。（圖／翻攝自SIET）

主機部分，PlayStation 5 光碟版優惠價新台幣 15,980 元（原價 17,580 元），數位版優惠價 12,980 元（原價 14,580 元）省 1,600 元。同時購買 PS5 主機並登記報名參加開運大抽獎，有機會贏得包括 Sony Bravia 電視等豪華獎品，活動期間具備 PS Plus 會籍參加者，更有贏得特別獎的機會，包含 PS5 數位版－30 週年限量版組合包、DualSense 無線控制器 – Monster Hunter Wilds 限量版及 PlayStation Portal 遙控遊玩機等眾多商品。

▼PlayStation 主機、周邊設備。（圖／翻攝自SIET）▲▼PS。（圖／翻攝自SIET）

▼PlayStation 遊戲。（圖／翻攝自SIET）▲▼PS。（圖／翻攝自SIET）

關鍵字：PlayStation

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