萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂日前公開於2025台北國際電玩展展出的作品及舞台活動。除了《聖騎士之戰 -奮戰- Nintendo Switch Edition》製作人與知名實況主在TGS STAGE熱血戰鬥外，也將於任天堂攤位展示全新作品試玩，更有豐富的贈獎活動。

【《聖騎士之戰 -奮戰- Nintendo Switch Edition》降臨】

1月26日上午11點在TGS STAGE，《聖騎士之戰 -奮戰- Nintendo Switch Edition》製作人宮內健搭配格鬥遊戲職業電競選手GamerBee及人氣實況主學長Abby降臨TGS STAGE。除了介紹豐富的遊戲內容外，也將邀請現場玩家一同感受酣暢淋漓的戰鬥。

【體驗遊戲拿好禮】

除了在大會舞台的精彩活動外，也有豐富的禮品在任天堂攤位等著玩家，只要前往任天堂攤位體驗《美德傳奇f Remastered》、《自由戰爭 Remastered》、《聖騎士之戰 -奮戰- Nintendo Switch Edition》任一款作品，即可獲得對應新作的特製手機吸盤。

【展出遊戲介紹】

《美德傳奇f Remastered》

無法忘懷的思念，正因為有想要守護的人們，才得以變得堅強、變得溫柔…。本作舞台是擁有豐饒大地的行星「埃菲尼亞」，是由三個大國所統治並透過稱為「原素」力量所支撐世界。主角艾斯貝爾在花田中遇到一名毫無過去記憶的少女，並替她取名為「蘇菲」，與王子理查三人交換友情誓言。隨著時光流逝，成長為青年的艾斯貝爾與他的夥伴們，為了那天誓言與自己必須守護的事物，投身於掌握了世界命運的戰鬥之中。《美德傳奇f」變得更加絢麗、更加易於遊玩後再次問世， 同時收錄本篇之後的後日談「邁向未來的系譜篇」。

《自由戰爭 Remastered》

人類生存之罪為──「100 萬年徒刑」，在資源枯竭荒廢的未來，人類生活在一切都被嚴格管理的超級監控社會中，且必須參加稱為「志願服務」的危險戰鬥，為贏取真正的自由而戰。

《聖騎士之戰 -奮戰- Nintendo Switch Edition》

《聖騎士之戰 -奮戰-》為至今已有 26 年歷史的老牌對戰格鬥遊戲《聖騎士之戰》系列睽違多年再次登場的本傳第七代作品，由系列之父石渡太輔擔任總監督、具備優異實績的團隊擔任開發。藉由最新 Unreal Engine 充分發揮團隊擅長的賽璐璐 3D 風格演出效果，提供全新遊玩體驗與進化設計，在Nintendo Switch™平台推出擁有28名角色的Nintendo Switch™版《聖騎士之戰 -奮戰-》。保留精緻的畫質及動畫，除了線上對戰以外，亦包含了ARCADE、SURVIVAL等單人即可遊玩的模式，以及TUTORIAL、TRAINING等適合初學者遊玩的內容。