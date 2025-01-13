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索尼PS Portal白色完全沒貨就要出新色　玩家怒喊：黃牛幫兇

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼互動娛樂（SIE）近日在官方粉專貼出「新色，新氣象」，預計將增添午夜黑異色版周邊，但不少網友就在貼文底下怒喊，「原版（白色）都還不到還要出來騙」、「一直出其他配色又買不到，台灣就沒人愛的地方」，再度成為近期PlayStation_TW粉專罵聲最多的貼文。

【延伸閱讀】
PS Portal簡易開箱　食之無味、棄之可惜的「遠端遊玩機」

▼PS Portal預計要推出新色，卻遭網友痛罵「根本不鋪貨，完全是黃牛幫兇。」。（圖／翻攝自PlayStation_TW粉專）

▲▼

索尼近日公告，將推出午夜黑新色的相關周邊，但消息一出後就立即引起玩家反彈，認為目前經典款（白色）鋪貨都沒穩定，小賣店都是以綁過氣遊戲、貴2,000元進行販售等等，跟先前的PS5大禮包如出一轍，更何況PS Portal都已經出了一年多，到現在鋪貨都還不穩定，幹嘛還要推出新色。

對此，不少玩家就在下方留言直說，「一直出不同顏色又買不到，連最基本白色都買不到，出心酸的喔」、「綁個會員官網買有這麼難嗎？就是故意圖利黃牛」、「白色買不到，黑色就買得到？」、「沒貨買個鳥」，至少60-70%的網友都對於索尼在台灣鋪貨的數量憤怒；此外，先前PS5 Pro推出後，光碟機的數量也遠遠不夠，也讓不少網友在下方留言怒嗆，「我要花錢東西都不夠賣，一直搞飢餓行銷，難怪你們現在越走越下坡！」

關鍵字：索尼

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