PS Portal簡易開箱　食之無味、棄之可惜的「遠端遊玩機」

記者蘇晟彥／台北報導

遲到了一些日子，PlayStation Portal （下簡稱PS Portal）在 9 月 4 日正式在台灣發售，這次接受SIET邀請，將以《宇宙機器人》進行PS Portal的遊戲測試，同時針對功能、外表進行簡易的開箱分享。但整體心得是，PS Portal就是一款食之無味、棄之可惜的「遠端搖控器」，現行想要實現如同掌機Switch等隨處開玩還必須搭配完美的網路環境，建議想要購買的玩家可以三思。

▼PS Portal 4日在台灣上市，售價6,480元。（圖／記者蘇晟彥攝）



在進行開箱分享前，請先注意最重要的一點，PS Portal不是一台像是NS的掌上遊樂器，是一台「遠端遙控遊玩機」，這代表著你必須要有一台PS5才能進行PS Portal的所有功能運行，這點在購買前請務必務必記住，以免買回家後完全無法使用鬧了笑話。

此外，PS Portal 是一款以 DualSense 無線控制器造型的左右握把與一個 8 吋 1080p 解析度的液晶顯示器所構成，可以透過 Wi-Fi 無線網路以 1080p 60fps 的畫質遙控遊玩安裝在 PS5 主機中的遊戲，所以理論上，相信購買的人會想要把它當成一款「可以在外地隨時開玩」的遊玩機，但理想很豐滿，現實卻很骨感。

以記者實際在下列三個地方進行測試

1.家裡臥室遊玩（連結家中wifi）

2.出外捷運遊玩（連結手機熱點）

3.在老家（新竹）遊玩（連結家中wifi、手機熱點）

原則上僅有定點wifi的環境能夠穩定以1080p、60fps的畫質進行遊玩，在捷運這類型連結手機熱點且需要移動的環境，基本上就無法順利運行遊戲。如果能夠在穩定的網路環境下，遊玩的體驗確實不錯，雖然畫質僅能到1080p，但在相對小的螢幕上，細節內容還是處理的滿精緻，在打擊感比較高的遊戲中順暢度也夠，很適合能夠有穩定wifi的環境下遊玩（例如回老家、出差去國外在飯店內），但如果是想要邊移動邊遊玩，還是建議放棄，尤其是目前台灣的5G網路還沒普及到一個地步，會出現Lag的狀況還是滿多。

簡而言之，PS Portal跟PS5 Pro的出現都屬於「食之無味、棄之可惜」的裝置，必須在特定環境下才能發揮出最棒的遊戲體驗，但如果能夠滿足這些條件，在使用上也是挺令人驚艷。此外，目前PS Portal在台灣也處於供貨不足的階段，儘管國外鋪貨已經完整，因此建議玩家可以趁著供貨穩定前衡量是否真的有這個裝置的需求，不需要急著下手。

▼PS Portal的螢幕有點大，一開始需要適應螢幕大小。