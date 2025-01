台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

記者楊智仁/綜合報導

台北寶可夢中心(Pokémon Center TAIPEI)從 2023 年 12 月開幕以來人氣居高不下,尖峰時段有時仍需要使用整理券進場,新進人氣商品時常遭到秒殺。日前官方更宣布,以呆呆獸、呆殼獸和呆呆王為主題的商品系列「Slow and dopey Slowpoke」,即將於 1 月 18 日在台北寶可夢中心登場。

▼呆呆獸系列商品將開賣。(圖/翻攝自寶可夢台灣)

本次推出商品包括適合悠閒放鬆時光的布偶裝居家服、讓用餐更加愉快的咖哩餐盤,以及充滿衝擊力的桑拿帽等,多款可在日常生活中使用的實用商品,此外,還有表情豐富的呆呆獸們的吉祥物,以及可以用呆呆獸尾巴相互連接的毛絨玩具。充分展現了呆呆獸們特有的魅力,如特性「遲鈍」和「我行我素」。照慣例為緩解擁擠狀況,Pokémon Center TAIPEI將以發放「入店整理券」進行入場管理。

【商品詳細】

布偶裝居家服 Slow and dopey Slowpoke (呆呆獸) $2,680

桑拿帽 Slow and dopey Slowpoke (呆呆獸) $980

桑拿坐墊 Slow and dopey Slowpoke $490

毛絨玩具 Slow and dopey slowpoke (呆呆獸) $600

吉祥物 Slow and dopey slowpoke (共2種) $350

吉祥物 Slow and dopey slowpoke (共4種) $400

吉祥物 Slow and dopey slowpoke (呆呆王 伽勒爾的樣子) $430

咖哩餐盤 Slow and dopey Slowpoke $700

咖哩湯匙 Slow and dopey Slowpoke (呆呆獸 伽勒爾的樣子) $270

馬克杯 Slow and dopey Slowpoke (呆呆獸 伽勒爾的樣子) $440

湯勺 Slow and dopey Slowpoke (呆呆獸 伽勒爾的樣子) $470

毛毯 Slow and dopey Slowpoke $720

【可任選】手巾 Slow and dopey Slowpoke (共2款) $190

防潑水提袋 Slow and dopey Slowpoke $720

刺繡收納包 Slow and dopey Slowpoke 冷笑話 $760

保冷袋 Slow and dopey Slowpoke 冷笑話 $650

壓克力鑰匙圈 Slow and dopey Slowpoke $180

便箋捲 Slow and dopey Slowpoke $170

A4文件夾2入組 Slow and dopey Slowpoke $140

貼紙 Slow and dopey Slowpoke $160

組合貼紙 Slow and dopey Slowpoke $160