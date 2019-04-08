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《全境封鎖 2》8人副本將於月底上線 全新特化職業近期登場

點評：真香

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，替「入侵：為特區而戰」揭開序幕的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》首款上市後免費更新「潮汐盆地」現已在 Xbox One（包括 Xbox One X）、PlayStation 4 和 Windows PC 平台推出。「入侵：為特區而戰」是《全境封鎖 2》上市後首次免費更新，除了帶來「潮汐盆地」這個新據點，還包含《全境封鎖》系列首見、即將於 4 月 25 日推出的八人副本「黑暗時刻行動」，以及全新的特化職業。

在上週，玩家可在「黑色獠牙」勢力固守的新據點「潮汐盆地」面對新挑戰。「潮汐盆地」現在成了遊戲中一些不會輕易倒下的最強敵人根據地，完成「潮汐盆地」據點任務後，玩家將可進階至「世界分階 5」並能把裝備分數上限提高至 500。 進階至「世界分階 5」的玩家將可參與每週入侵戰，而黑色獠牙勢力將接管精選的主線任務以及城市裡的眾多據點。這些活動雖難以完成，但會提供更多的戰利品和裝備作為獎勵。在這次更新中，也新增了兩件新的奇特武器：「鼠疫」（Pestilence）和「復仇女神」（Nemesis），以及三套新裝備組：「真實愛國者」（True Patriot）、「固線連結」（Hardwired）和「政令進行式」（Ongoing Directive）。

▲本月開啟的「入侵服裝活動」可讓特工們收集仿敵方勢力服裝，以及新的面具和武器塗裝。

首個8人副本「黑暗時刻行動」將在 4 月 25 日上線、考驗玩家技巧與團隊合作本事的八人副本為身經百戰的特工們帶來了終極挑戰，日後將再推出免費更新讓特工們有機會解鎖全新的特化職業。

除了上述更新外，《全境封鎖 2》預計將在今年內陸續推出的內容如下：

 第一章「特區近郊：遠征隊」：預定2019年夏季推出，將帶玩家前進華盛頓特區周圍區域，執行兩個為解救城市而戰的額外主線任務。並且導入一個讓玩家調查失蹤車隊命運，並遭逢意外威脅的新遊戲模式。

第二章「五角大廈：最終堡壘」：預定2019年秋季推出，將帶來額外的主線任務，讓玩家潛入美國著名軍事總部探查裏頭隱藏的祕密。

 第三章：預定2019年冬季推出，將替《全境封鎖2》第一年故事畫上句點，並替接下來的更多內容鋪路。



 

關鍵字：全境封鎖潮汐盆地8人副本黑暗時刻行動

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