WHO將遊戲障礙列入精神病　美教授：愚蠢的決定

▲ 美國教授批評 WHO 將遊戲障礙列入精神病是蠢決定。（示意圖／網石棒辣椒提供）

國際中心／綜合報導

去年世界衛生組織（WHO）正式將 ICD -11 遊戲障礙（gaming disorder）納入精神疾病。對此，美國史丹森大學（Stetson University）心理學教授克里斯多福·費格遜 （Christopher Ferguson ）近日表示：「世界衛生組織將遊戲障礙（Gaming disorder）納入精神疾病，這是一種愚蠢的決定。」

據克里斯多福·費格遜表示，「遊戲障礙是有爭議的，主要原因是目前證據很少。若查看美國精神醫學學會書籍 DSM-5 記載遊戲障礙的基礎沒有任何相關症狀描述，只有酒精和賭博中毒等症狀具有衡量基準。遊戲並無法明確的提出症狀與容忍度，假設內容本身是有毒物質，很明顯遊戲問題並不適用。從病理學角度來看玩遊戲本身就是壞事，認知角度是個人環境並非遊戲本身。」

他也表示，世界衛生組織把國際疾病分類 ICD-11 承認遊戲障礙（Gaming disorder）是一種愚蠢的決定，未來有可能導致社會的資源損失，因為疾病代碼分類有更多科學項目必須先納入認定，「透過各種嚴重案例顯示，遊戲與暴力沒有直接關係，遊戲成癮是一種必然的症狀，並不是社會問題的根本原因。」

此外， 2000 年至 2018 年之間，任教於南韓大學的鍾教授曾針對約 2 千名年輕人進行 2 百次 MRI 患者問卷調查、家訪與家長調查顯示，維持五年沉溺的青少年在 2000 年僅有 11 位有這種現象（佔 1.4%），其中多半因素為課業壓力、自我控制能力，又或者在學校與老師、同學之間的關係很孤單所導致。