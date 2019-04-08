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新財年剛開始 日本遊戲大廠Square Enix兩知名製作人接連離職

▲新財年剛開始 日本遊戲大廠Square Enix兩知名製作人接連離職。（圖／翻攝youtube）

▲馬場英雄先前製作中的《Project Prelude Rune （神秘前兆計畫） 》。

記者周之鼎／台北報導

四月對日本的各行各業來說是新的財政年度的開始，不過才剛到四月，知名遊戲大廠Square Enix就走了兩名有名氣的製作人，分別是前《時空幻境》製作人「馬場英雄」，以及前《百萬亞瑟王》製作人「岩野弘明」。

馬場英雄在進入Square Enix之前是在Namco（現為BandaiNamco）後逐步擔起《時空幻境傳奇》系列的製作人，不過在2015年推出《時空幻境 熱情傳奇》後，因女角之一的「 艾莉莎」爭議引發玩家怒火，最後馬場英雄在2017年離開BandaiNamco並進入Square Enix擔任新工作室Studio Istolia的負責人，Studio Istolia於去年下半年公開了一款新作計畫《Project Prelude Rune （神秘前兆計畫） 》，是一款在PS4上的角色扮演遊戲，但沒想到馬場英雄在今年也隨之離職，《Project Prelude Rune》的後續也值得玩家關注，馬場英雄則表示自己在12月底已經卸下負責人的位置，今年3月正式離職，主因是Studio Istolia的經營方針有所改變。

▲馬場英雄。

▲《Project Prelude Rune （神秘前兆計畫） 》預告片。

另一方面，知名手機遊戲《百萬亞瑟王》在上週的7週年直播節目中，岩野弘明透露了自己已經從Square Enix離職的訊息，並表示自己已經有一段時間沒有參與《百萬亞瑟王》系列的開發工作，所以自己的離開不會對該系列有太大的影響。《百萬亞瑟王》最早的作品為《擴散性百萬亞瑟王》，是一款由Square Enix在2012年所開發的卡牌 RPG 遊戲，當年邀請到《魔法禁書目錄》的作者鎌池和馬做為編劇，以及數十位日本知名繪師來繪製卡牌，當年可以說一砲打響，開啟了日本手機遊戲以卡牌戰鬥RPG類型為主流的市場先河，《百萬亞瑟王》系列後續推出多款手機遊戲，也推出動畫、漫畫等延伸作品，不過在競爭激烈的手遊市場就並非每一款都能成功。

關鍵字：百萬亞瑟王馬場英雄square enix岩野弘明

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