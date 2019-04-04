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《FGO》夏日逃脫活動4/5開跑　天翔女神「伊絲塔」來了

手機遊戲,FGO（圖／樂聚多提供）

科技中心／綜合報導

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運－冠位指定，以下簡稱《FGO》繁中版）將於4/5推出全新活動任務「Death Jail・夏日逃脫～罪與絕望的梅芙大監獄2019～」。

在全新活動任務「Death Jail・夏日逃脫～罪與絕望的梅芙大監獄2019～」中，透過道具兌換或通關獎勵獲得的「出星勺子」、「卡路里肉」和「寶貝鎚子」等輔助道具，能幫助御主在挑戰聲援戰任務時，提升己方全體的爆擊星掉落率、NP獲得量及寶具威力等附加效果，獲得的聲援點數也將會加倍提升。而落入深谷的從者們，將善用御主帶來的「聲援點數」持續競賽，同時尋找逃脫的方法。

手機遊戲,FGO（圖／樂聚多提供）

裝備本次開放的「★5（SSR）盛夏一刻」、「★4（SR）King．Joker．Jack」及「★3（R）迦勒底沙灘排球」活動概念禮裝，可以提升活動中機率掉落的「康諾特幣」、「速食拉麵」及「一粒糖果」等活動道具數量。而裝備活動道具兌換的「★5（SSR）潛入湛藍」，更能提升自身Arts指令卡性能、寶具威力等作用，讓御主在挑戰任務時表現亮眼。

此外，在第一部「Dead Heat．夏日競賽！～夢與希望的伊絲塔盃2019～」中獲得的活動概念禮裝，在本次也追加了新的效果，同樣能提升活動道具的掉落獲得數量，大大增加收集道具的效率。

手機遊戲,FGO（圖／樂聚多提供）

當通關主線任務後，活動從者天翔女神「★4（SR）伊絲塔〔Rider〕」將正式加入御主的隊伍並肩作戰。而透過本次限時開放的「高難度任務」，更可以收集到提升伊絲塔〔Rider〕寶具等級的活動道具－「啟明星」。

手機遊戲,FGO（圖／樂聚多提供）

手機遊戲,FGO（圖／樂聚多提供）

在本次PICK UP召喚中，將開放換上泳裝造型的「★5（SSR）阿爾托莉亞．潘德拉剛〔Alter〕〔Rider〕」、「★4（SR）海倫娜．布拉瓦茨基〔Archer〕」及「★4（SR）源賴光〔Lancer〕」等三位人氣從者，同時也將以全新職階展現亮眼的一面。

關鍵字：手機遊戲FGO

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