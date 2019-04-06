《美麗新世界 1800》公開PC系統需求 公開測試4月12日開跑

記者周之鼎／台北報導

4 月 12 日至 4 月 14 日期間，玩家可透過 Uplay 或 Epic Games Store 下載《美麗新世界 1800》Beta 公開測試 Windows PC 版搶先體驗遊戲。《美麗新世界 1800》正式版將隨後在 2019 年 4 月 16 日於 Windows PC 平台發售。

《美麗新世界 1800》結合了 20 多年來深受玩家喜愛的《美麗新世界》遊戲特色，例如個別的人工智慧對手、可運送的貿易貨物、隨機產生的地圖、多段式遊戲玩法以及各種物品等等。此外，遊戲還提供了豐富的城市建造體驗，包括劇情戰役、自訂自由度高的沙盒模式，以及經典的《美麗新世界》多人遊戲體驗。

Ubisoft表示，預購《美麗新世界 1800》的玩家將可獲得包含額外遊戲內容的「帝國組合包（Imperial Pack）」；購買「數位豪華版（Digital Deluxe）」和「拓荒者版（Pioneers Editions）」的玩家將可獲得包含「無政府主義者（The Anarchist）」角色的獨特內容。

1080p（30FPS）最低系統需求

作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限 64 位元版本）

處理器：Intel Core i5 2500 @ 3.3 GHz、AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

記憶體：8GB

顯示卡：Nvidia GeForce GTX 660（2GB）、AMD Radeon R7 260X（2GB）

DirectX：DirectX 11 或 12

1080p（60FPS）最低系統需求

作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限 64 位元版本）

處理器：Intel Core i5 4460 @ 3.2 GHz、AMD Ryzen3 1200 @ 3,1 GHz

記憶體：8GB

顯示卡：Nvidia GeForce GTX 670（2GB）或 AMD Radeon R9 270X（2GB）

DirectX：DirectX 11 或 12

1080p（30FPS）建議系統需求

作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限 64 位元版本）

處理器：Intel Core i5 4690K @ 3.5 GHz、AMD Ryzen5 1400 @ 3.2 GHz

記憶體：8GB

顯示卡：Nvidia GeForce GTX 770（4GB）、AMD Radeon R9 285X（2GB）

DirectX：DirectX 11 或 12

4K（60FPS）建議系統需求

作業系統：Windows 10（限 64 位元版本）

處理器：Intel Core i5 4690 @ 3.5 GHz、AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz

記憶體：8GB

顯示卡：Nvidia GeForce GTX 970（4GB）、AMDRadeon R9 290X（4GB）

DirectX：DirectX 11 或 12

