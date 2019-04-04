ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

混亂降臨！《邊緣禁地3》9月13日全球發售

記者周之鼎／台北報導

Gearbox Software和2K今日宣佈備受好評的射擊掠寶系列遊戲最新力作《邊緣禁地3》將在2019年9月13日於全球的PlayStation 4、Xbox One和Windows PC（Epic Games store）平台發售。 發售當天即在PlayStation 4和Xbox One平台提供繁體中文字幕及選單。

《邊緣禁地3》是詼諧幽默、故事豐富、絕無冷場的銀河精彩大冒險，充滿了多采多姿的角色、稀奇古怪的敵人，以及壯觀的頭目戰，還有數以億計的槍枝。在今天釋出的全新遊戲預告片裡，Gearbox和2K展示了該遊戲別出心裁、詼諧幽默與釀成混亂的爆炸性品牌特色。

四位全新寶庫獵人是藝高人膽大的《邊緣禁地》狠角色，各有獨特且深入的技能樹、能力和自訂選項，他們將在充滿敵人的新世界中殺出一條血路。玩家可獨自遊玩，或與好友聯手對付瘋癲敵人，奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖卡呂普索姐弟手中拯救你的家園。

官方表示，與AMD一起從無到有開發的《邊緣禁地3》，將讓AMD Radeon 顯示卡和RyzenCPU的系統上帶來最佳化、最極致的遊戲體驗。《邊緣禁地3》於9月13日發售時，將只在Epic Games Store獨家發售PC數位版本。直到2020年4月，《邊緣禁地3》才會在其他PC數位遊戲商店上架。

Ismailer表示：「PC玩家社群對《邊緣禁地》系列的成功扮演著重要的角色，我們很開心能與全球高人氣的Epic合作，並展現我們將《邊緣禁地3》推向這個快速成長族群的決心。我們的任務是，除了提供最迷人的娛樂體驗，還要擁抱有助於壯大《邊緣禁地3》玩家族群的新經銷平台。」

為了慶祝《邊境禁地3》的發表，《邊緣禁地：年度版》今天在PlayStation 4、Xbox One和Windows PC平台發售。《邊緣禁地：年度版》是這款原創遊戲的全新決定性版本，帶來了重製的超高畫質畫面，品質大幅提昇的內容更新，並且包含所有的追加內容。

此外， Gearbox和2K也推出了超高畫質材質包來提昇遊戲主機板《邊緣禁地：帥氣合輯》的視覺華麗度，以及升級PC版《邊緣禁地2》、《邊緣禁地：續集前傳》及這兩款作品所有追加內容的視覺效果。
 

關鍵字：邊緣禁地3邊緣禁地年度版

推薦閱讀

抓到要坐牢！巴西擬立法禁止暴力電玩開發與販售

《風之國度》新職業御尾登場　等級達51可二轉其他職業

點兔、企鵝家族數十部動畫免費看！代理商佛心上傳youtube

王仁甫、KID激戰《傳說對決》　號召玩家獻計「殺爆夸克」

【廣編】美少女遊戲《閃亂神樂－百花燎亂》安卓刪檔封測開催

電競女神穿黑色晚禮服露美腿　小葵：觀眾喜歡我最舒服的樣子

系列首次中文化《符文工廠4豪華版》亞洲版7月底發售

多維TW／爆紅到負雷　從《還願》看兩岸遊戲產業

《我的世界》宣布加入Xbox Game Pass服務

首批電競運動員證書來臨！ 大陸職業選手權益邁入新時代

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《動物朋友2》最終話慘獲最差評價

小葵：觀眾喜歡我最舒服的樣子

考試成績太爛！爸竟逼兒「親手砸爛PS4」

大魔王 Faker 獲選富比士傑出青年

《Free Fire》國際賽4/7曼谷開打

巴西擬立法禁止暴力電玩開發與販售

《虹彩六號》搶救泰迪熊活動開跑

《風之國度》新職業御尾登場

6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

王仁甫、KID激戰《傳說對決》

最新新聞

巴西擬立法禁止暴力電玩開發與販售

《風之國度》新職業御尾登場

Array

王仁甫、KID激戰《傳說對決》

《閃亂神樂－百花燎亂》封測開催

小葵：觀眾喜歡我最舒服的樣子

《符文工廠4》亞洲版7月底發售

從《還願》看兩岸遊戲產業

《我的世界》跨平台計畫明日正式實現

首批電競證書來臨！ 大陸職業選手權益邁入新時代

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366