混亂降臨！《邊緣禁地3》9月13日全球發售

記者周之鼎／台北報導

Gearbox Software和2K今日宣佈備受好評的射擊掠寶系列遊戲最新力作《邊緣禁地3》將在2019年9月13日於全球的PlayStation 4、Xbox One和Windows PC（Epic Games store）平台發售。 發售當天即在PlayStation 4和Xbox One平台提供繁體中文字幕及選單。

《邊緣禁地3》是詼諧幽默、故事豐富、絕無冷場的銀河精彩大冒險，充滿了多采多姿的角色、稀奇古怪的敵人，以及壯觀的頭目戰，還有數以億計的槍枝。在今天釋出的全新遊戲預告片裡，Gearbox和2K展示了該遊戲別出心裁、詼諧幽默與釀成混亂的爆炸性品牌特色。

四位全新寶庫獵人是藝高人膽大的《邊緣禁地》狠角色，各有獨特且深入的技能樹、能力和自訂選項，他們將在充滿敵人的新世界中殺出一條血路。玩家可獨自遊玩，或與好友聯手對付瘋癲敵人，奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖卡呂普索姐弟手中拯救你的家園。

官方表示，與AMD一起從無到有開發的《邊緣禁地3》，將讓AMD Radeon 顯示卡和RyzenCPU的系統上帶來最佳化、最極致的遊戲體驗。《邊緣禁地3》於9月13日發售時，將只在Epic Games Store獨家發售PC數位版本。直到2020年4月，《邊緣禁地3》才會在其他PC數位遊戲商店上架。

Ismailer表示：「PC玩家社群對《邊緣禁地》系列的成功扮演著重要的角色，我們很開心能與全球高人氣的Epic合作，並展現我們將《邊緣禁地3》推向這個快速成長族群的決心。我們的任務是，除了提供最迷人的娛樂體驗，還要擁抱有助於壯大《邊緣禁地3》玩家族群的新經銷平台。」

為了慶祝《邊境禁地3》的發表，《邊緣禁地：年度版》今天在PlayStation 4、Xbox One和Windows PC平台發售。《邊緣禁地：年度版》是這款原創遊戲的全新決定性版本，帶來了重製的超高畫質畫面，品質大幅提昇的內容更新，並且包含所有的追加內容。

此外， Gearbox和2K也推出了超高畫質材質包來提昇遊戲主機板《邊緣禁地：帥氣合輯》的視覺華麗度，以及升級PC版《邊緣禁地2》、《邊緣禁地：續集前傳》及這兩款作品所有追加內容的視覺效果。

