王仁甫、KID激戰《傳說對決》　號召玩家獻計「殺爆夸克」

網路新聞中心／台北報導

《傳說對決》竟然引爆王仁甫和KID之間的激戰！王仁甫和KID自從接下狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》的主持棒後，為了因應節目上的遊戲競賽，開始瘋玩電競手遊《傳說對決》，偏偏身為虎隊隊長的王仁甫，在這關屢屢被KID打敗，而KID愛用的角色「夸克」，也因此闖出名號。

▲在3月播出的對決中，王仁甫（右）被 KID（左） 的龍隊虐殺，單場擊殺13人次中，高達8人次都是王仁甫，大大打擊神團「5566」以及他在演藝圈努力多年被封為「過關機器」的自信心。（圖／狼谷提供）

KID的夸克真的這麼強嗎？狼谷競技台在官方臉書開了活動頁，名為「搶救！一人一貼文，幫仁甫殺爆『KID夸克』」，正式募集所有的《傳說對決》玩家，用圖文、影片都好，全民獻計剋夸克！

「搶救！一人一貼文，幫仁甫殺爆『KID夸克』」活動已於4月1日在狼谷競技台臉書粉絲專頁啟動，包括電競圈與演藝圈的名人都在關注中，也大推各路好手來「網上談兵」，集力集氣搶救王仁甫，讓他技巧熟練度大躍進，跨越KID夸克障礙！活動網址：https://www.facebook.com/events/2320063818271964

▲王仁甫正在努力訓練《傳說對決》的技巧。（圖／狼谷提供）

活動才開始，不少網友熱心給建議，就連HKA前選手陸瑤也相當關注這個議題，還留言說：「此事交給我來辦，呂布不怕夸克！」王仁甫在看到該活動後，大笑表示有趣，接下來絕對會好好研究這些留言，加緊練習；KID多次於節目裡開玩笑說自己就是夸克本人，已經是傳說級人物了！他對自己很有信心，歡迎大家來挑戰。

▲ KID 對自己操作夸克很有信心。（圖／狼谷提供）

▲「小仁甫」YAYA（右）在家中是王仁甫打傳說對決的老師。（圖／狼谷提供）