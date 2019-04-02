《閃亂神樂 NEW LINK》繁中版在台上市　高木製作人訪談影片亮相

記者樓菀玲／台北報導

和信超媒體戲谷旗下代理日本忍者少女養成手遊《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》繁中版在今（2）日於iOS及Android雙平台正式上線。

官方表示為歡慶繁中版登場，營運團隊特別邀請《閃亂》系列高木謙一郎製作人與台港澳玩家說說心裡話，並首度公開《閃亂神樂》手遊版開發心路歷程。除此之外，自即日起玩家只要天天登入都能免費拿忍魂，完成新手任務還可獲得升級物品與變色材料，另有限定白色眼罩服裝和 4 格漫 T 恤。

源自日本《閃亂》系列的《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》(以下簡稱《閃亂》)，擁有豐富的卡片元素，在遊戲中需要玩家化身培育老師，調教胸懷大志的忍者少女們，爭奪忍界最高榮譽，展開波濤洶湧激鬥！《閃亂》繁中版為歡慶雙平台上線，即日起推出一系列迎新活動，首發更祭出【期間限定】泳池畔的忍者特訓活動，紳士們現在就入列吧！

官方表示，即日起一連6天登入天天送忍魂，連登第2天與第4天忍魂獎勵加碼送！期間完成新手忍務「月光‧閃光的忍者指南」相關任務，除可獲得升級物品和變色素材外，更可另獲特別版白色眼罩服裝與４格漫畫可愛Ｔ恤造型。

即日起至5月6日止，凡進行泳裝特訓限定關卡與解鎖故事劇情，將可陸續獲得「泳池邊」基地、忍魂5枚與泳池徽章，玩家除可為心愛的女忍們打造新家居外，還可將獲得的徽章於販賣部換取貴重物品或「活動服裝BOX券」進行「BOX轉蛋」，將有機會獲得「夜櫻」等人氣角色的泳裝造型。

官方表示，繁中版一開服即打破節氣規則，推出性感滿分的「耶誕老人裝扮大作戰」泳裝造型，即日起至4月15日止，玩家只要完成指定關卡即可收集聖誕徽章，經販賣部除可換取「活動服裝BOX券」進行「BOX轉蛋」，取得聖誕裝及聖誕帽子系列外，更可換取貴重物品，如“染料”等物品。