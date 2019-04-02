ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《閃亂神樂 NEW LINK》繁中版在台上市　高木製作人訪談影片亮相

手機遊戲,戲谷,閃亂神樂（圖／戲谷提供）

記者樓菀玲／台北報導

和信超媒體戲谷旗下代理日本忍者少女養成手遊《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》繁中版在今（2）日於iOS及Android雙平台正式上線。

官方表示為歡慶繁中版登場，營運團隊特別邀請《閃亂》系列高木謙一郎製作人與台港澳玩家說說心裡話，並首度公開《閃亂神樂》手遊版開發心路歷程。除此之外，自即日起玩家只要天天登入都能免費拿忍魂，完成新手任務還可獲得升級物品與變色材料，另有限定白色眼罩服裝和 4 格漫 T 恤。

源自日本《閃亂》系列的《忍者大師 閃亂神樂 NEW LINK》(以下簡稱《閃亂》)，擁有豐富的卡片元素，在遊戲中需要玩家化身培育老師，調教胸懷大志的忍者少女們，爭奪忍界最高榮譽，展開波濤洶湧激鬥！《閃亂》繁中版為歡慶雙平台上線，即日起推出一系列迎新活動，首發更祭出【期間限定】泳池畔的忍者特訓活動，紳士們現在就入列吧！

官方表示，即日起一連6天登入天天送忍魂，連登第2天與第4天忍魂獎勵加碼送！期間完成新手忍務「月光‧閃光的忍者指南」相關任務，除可獲得升級物品和變色素材外，更可另獲特別版白色眼罩服裝與４格漫畫可愛Ｔ恤造型。

手機遊戲,戲谷,閃亂神樂（圖／戲谷提供）

即日起至5月6日止，凡進行泳裝特訓限定關卡與解鎖故事劇情，將可陸續獲得「泳池邊」基地、忍魂5枚與泳池徽章，玩家除可為心愛的女忍們打造新家居外，還可將獲得的徽章於販賣部換取貴重物品或「活動服裝BOX券」進行「BOX轉蛋」，將有機會獲得「夜櫻」等人氣角色的泳裝造型。

官方表示，繁中版一開服即打破節氣規則，推出性感滿分的「耶誕老人裝扮大作戰」泳裝造型，即日起至4月15日止，玩家只要完成指定關卡即可收集聖誕徽章，經販賣部除可換取「活動服裝BOX券」進行「BOX轉蛋」，取得聖誕裝及聖誕帽子系列外，更可換取貴重物品，如“染料”等物品。

關鍵字：手機遊戲戲谷閃亂神樂

推薦閱讀

《閃亂神樂 NEW LINK》繁中版在台上市　高木製作人訪談影片亮相

橘子攜手大甲鎮瀾宮推動文化扎根　打造beanfun媽祖趣遶境活動

再推急速瞄準電競玩家！WD全新黑標SSD硬碟開箱

《絕地求生》PML聯賽冠軍出爐！ ahq戲劇逆轉奪三連霸

少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-　國際版事前登錄登場

台灣索尼互動娛樂高層異動 總經理首次換台灣人負責

夏季開戰！可口可樂贊助日本高校電競甲子園　

《英雄聯盟》S8世界大賽「K/DA」MV　時隔百日再破 2 億點閱

太正之櫻浪漫風暴！《新櫻花大戰》 PS4 繁中版預定今冬發售

前世界電競冠軍選手淪竊賊　偷三年闖空門百次被逮

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《死侍2》導演接拍《全境封鎖》電影

前世界電競冠軍選手闖空門百次被逮

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

LOL S8世界大賽「K/DA」MV再破 2 億點閱

《戀與製作人》實體遊樂園曝光

《新櫻花大戰》 繁中版預定今冬發售

6月起大陸青少年1天只能看40分鐘抖音

《釣魚大亨》上市週年開跑

WD全新黑標SSD硬碟開箱

初音快閃店4/2三創開幕

最新新聞

《閃亂神樂 NEW LINK》在台上市

橘子攜手大甲鎮瀾宮合作

WD全新黑標SSD硬碟開箱

《絕地求生》ahq戲劇逆轉奪三連霸

少女☆歌劇國際版事前登錄登場

台灣索尼互動娛樂高層異動

夏季開戰！可口可樂贊助日本高校電競甲子園　

LOL S8世界大賽「K/DA」MV再破 2 億點閱

《新櫻花大戰》 繁中版預定今冬發售

前世界電競冠軍選手闖空門百次被逮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366