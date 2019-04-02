再推急速瞄準電競玩家！WD全新黑標SSD硬碟開箱

記者周之鼎／台北報導

繼去年 Western Digita 推出業界高速的 WD BLACK NVMe SSD後，WD 日前l宣布推出第二代高效能WD Black SN750 NVMe SSD，採用單面M.2設計，最高容量高達2TB，並標榜這次更適合電競玩家，這次《Ettoday 遊戲雲》也拿到了這次最新推出的WD Black SN750 1TB版本，來看看和前代相比有哪些差距。

首先是所有人最關心的售價部分，本次的WD Black SN750 NVMe SSD共有四種容量，250GB 容量為新台幣2,250元，500GB為新台幣3,750元 ，1TB為新台幣6,790元，2TB為新台幣17,490元。受惠於成本下降，相較去年舊版1TB上市時價格達新台幣 12,799元。幾乎接近砍半，預算稍高的使用者確實已經有機會享受到「TB」等級的M.2介面SSD，即便沒有太高預算，選擇最低的 250GB，作為開機用系統碟也是相當足夠了。

近年興起的 NVMe SSD的頻寬遠勝於傳統的SATA SSD所使用的AHCI，讓讀取和寫入的效能時至今日最高可差到六倍以上，而SSD對於使用者的實際體驗感想差異極為明顯，不管從開機、玩遊戲讀取或是大檔案讀取都會有顯著感受。本次的能WD Black SN750 NVMe SSD官方表示提供連續讀取最高達3,470MB/s（500GB和1TB版本，其餘版本速度會稍有不同）與連續寫入最高達3,000MB/s（1TB版本）。 1TB版本與即將推出的2TB 版本分別擁有600TBW與1200TBW的耐寫度。理論上而言都足夠應付一台玩家級電腦的生命週期。

我們拿到了實際的硬碟在僅有Windows 10系統下由兩個測試軟體CrystalDiskMark、TxBench使用1GB、2GB的檔案來測試，確實達到了接近官方的數據雖然在讀取速度上和前代差距不大，但在寫入速度上就明顯勝過前代版本，對於瞄準電競玩家來說，在安裝遊戲等需要寫入的同時，將可以有著更快的速度。不過也要提醒在長時效的高速讀取下，SSD會因為產生高溫而降低速度，這一點就會和主機內的散熱有關，目前有些主機板購買時會附上M.2硬碟的散熱片，因此到底會降速多少，會依照各主機狀態有所不同。

▲▼相較前代的寫入速度稍有提升，上為近期推出的WD Black SN750 1TB，下為去年版本的WD BLACK NVMe SSD 1TB。

為此WD表示，目前上市的為一般的WD Black SN750 NVMe SSD版本，預計第二季還將推出加裝EKWB散熱片版本（售價將另行公開）， 容量則有500GB至2TB各容量， 具備散熱片的版本能幫助高速運轉的SSD散熱，相較於無散熱片版本可維持更持久的高連續讀寫效能。

※本篇截圖、影片測試硬體

CPU：Intel I7 8700

MB：Gigabyte H370 Aorus Gaming3

RAM：Hyper X DDR4 16 GB 3000MHz

GPU：Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

SSD：WD Black SN750 1TB