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《絕地求生》PML聯賽冠軍出爐！ ahq戲劇逆轉奪三連霸

記者周之鼎／台北報導

PUBG Corporation (以下稱為“PUBG”) 旗下《絕地求生》2019年度台港澳職業電競賽事 PUBG Master League ( PML ) Phase 1線下總決賽於 3 月 31 日 (日) 告一段落，官方賽事網站公布了最終排名，由 ahq E-Sports Club 與 MP5 戰隊奪下冠亞軍，分別獲得 80 萬與 40 萬新台幣獎金以及代表台港澳賽區參加於 4 月倫敦登場的 FGS (FACEIT GLOBAL SUMMIT 全球高峰賽) 資格。

在全新的 2019 全球賽事統一規則下，排名的分數比重降低、擊殺分數的比重提高與縮圈加速、傷害提高、物資加成等等改動，使得 PUBG 賽事一改過往緩慢的節奏，整體賽事相較於 2018 年台港澳賽區 MPL 聯賽更具有觀賞性。總決賽的激烈程度讓人神經緊繃，位在領先排名的戰隊分數相當地接近，每一場結束，都讓排行榜重新洗牌，所有戰隊一直戰到最後一刻才分出勝負。

在最後一日，總積分相當接近的閃電狼與 GEX 在初期的搶船爭霸戰中兩敗俱傷，亟欲追分的 ahq 更是在前期開船進圈時，遭遇佔據在南島的ULevelUp，例行賽擊殺王 W1nner 此時遭到淘汰，ahq 以三名成員成功殲滅對手拿下 4 分，戰局來到 7 隊存活時，本賽季新加入選手 CC 遭到NovaMS 的 Yanli 擊殺，最後在剩下 SR 以及 K3 邁入了決勝圈，最後關頭在剩下五支隊伍時， ahq SR 擊殺了趴在地上的 PigD ，同時閃電狼的最後孤狼 Keres 被 SENVF 擊殺，搶進前三名的 ahq 積分成功超越 MP5 逆轉奪冠。

PML Phase 1 總決賽最終由 ahq E-Sports Club 奪下台港澳職業賽事三連霸與 80 萬新台幣， MP5 獲得亞軍與 40 萬新台幣獎金，兩支隊伍將代表台港澳賽區前往倫敦，參加 4 月中的 FACEIT 全球高峰賽，挑戰來自世界各大賽區的優勝菁英隊伍。



 

關鍵字：絕地求生電競

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