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《釣魚大亨》上市週年登場　限時登錄活動今起開跑

手機遊戲,網石遊戲,釣魚大亨（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

網石於今日宣布，旗下手機釣魚遊戲《釣魚大亨》自去年4月中推出後將上市滿週年，官方表示遊戲自即日起將推出各式慶祝活動，為期兩週的時間將提供新舊釣客多樣獎勵。

官方表示，從即日起至19日止，只要每日登錄遊戲，就可獲得多項獎勵，包含全自動釣魚券、燃料及寶石。此外，登錄第11天將獲得全新「艾薩克大白鯊」；而連續登錄12天，就會收到一周年特殊紀念水族箱。

即日起至14日止、為期兩週的時間，傳說魚、國寶魚群每天分別在下午一點、六點出沒在亞馬遜河主題關卡中，週六則是下午一點、六點分別有「寶石珍品魚」、「白金珍品魚」魚群現身，釣客記得要把握機會，釣起更多稀有品種魚兒！每次魚群出沒時間為一個小時，除魚群定時出沒外，其他時間各大漁場的魚兒數量將比平常增加３成。

手機遊戲,網石遊戲,釣魚大亨（圖／業者提供）

即日起至15日止，活動期間內，玩家只要在各大漁場釣魚，白金珍品魚、寶石珍品魚出現機率也會提高，快來一起拋竿，釣起寶物魚，養成後換取白金、寶石等獎勵。官方表示，遊戲自即日起至15日止，玩家水族箱內的魚的成長需要時間將會減半。官方提醒，只有在活動期間內補獲的魚兒才適用成長時間減半的優惠，而活動後成長時間將會恢復正常。

《釣魚大亨》提供獨特和超擬真的手機釣魚體驗：玩家可以翱遊世界各地，拋下釣竿，蒐集全世界各式最獨特的稀有魚種！《釣魚大亨》目前可在全球251個國家暢玩，並有超過500種魚類能讓玩家補捉，還有超過30種釣客造型可以選擇，以及七大區域讓釣客可以探索釣魚樂趣。

手機遊戲,網石遊戲,釣魚大亨（圖／業者提供）

關鍵字：手機遊戲網石遊戲釣魚大亨

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