ACG愚人節惡搞特輯看這篇　樂高腳底按摩組、應徵殭屍演員全都有

記者樓菀玲／綜合報導

每年的 4 月 1 日對於各家遊戲、動畫廠商來說可是大日子，眾家廠商都會在愚人節使出渾身解數，對外釋出各式各樣的「惡搞」情報娛樂玩家，這樣的習慣長久累積下來，也逐漸變成了固定的傳統習俗，每年限定只有一天的超大型娛樂企劃，不僅自娛也娛人，更有不少玩家笑說「每年最期待的就是愚人節消息」。

而這些假消息有些時候卻是半真半假，放出去的消息就算沒能實現也能笑說「那只是個玩笑」，也因此有時候愚人節消息也成了部分廠商用來試水溫的時機，藉由「假消息」的名義來打探市場反應。

PlayStation

今年 PlayStation 推出了「家用主機鑰匙圈化」的限定商品，讓玩家可以將過往的 PlayStation 主機變成鑰匙圈，不僅可以隨身攜帶，更兼具完整功能性，幾乎可以說是完美的家用主機攜帶計畫，隨時隨地都能接上主機大玩特玩。

Fate/Grand Order

今年的《FGO》則是推出了新作《Fate/Grand Order Quest》，從遊戲名稱到畫面內容，幾乎可以感受到遊戲充滿濃濃致敬《勇者鬥惡龍》的氣息，當玩家擊倒英靈後，可藉由「召喚的地圖」來收集各式要素或是道具，而玩家在這款小遊戲當中，將要化身勇者並且以打倒魔王為目標來展開冒險。

▲ 玩家也能透過分享的方式將地圖與其他玩家共享。（圖／翻攝自《Fate/Grand Order Quest》官方網站）

Final Fantasy XIV

當今全球最紅的網路遊戲之一的《FF14》也跟上了這波愚人節的熱潮，宣佈推出單機版的《紅蓮的解放者 外傳》，故事主要是在講述一名奧拉男子為了尋找真愛而踏上冒險的故事，從官方釋出的影片當中，可以明顯看到當中有許多老玩家看了會會心一笑的笑點。

惡靈古堡2 重製版

Capcom 日前發售的《惡靈古堡2 重製版》釋出了徵才公告，然而這次的徵才並不是遊戲開發人員，而是徵求飾演「殭屍」的演員，根據 Capcom 公告的演員福利內容指出，出演殭屍的演員將可以獲得業績抽成且包含獎金，工作途中可以用餐，公司還補貼綠色藥草讓員工使用，上班地點則是位於拉昆市內。

▲ 想當殭屍嗎？現在全面開放玩家應徵。（圖／翻設自《惡靈古堡2 重製版》官方網站）

人中之龍

SEGA 招牌系列《人中之龍》宣布即將推出 RPG 新作，這次新作的主角是許多玩家所熟悉的春日一番，不僅整個玩法大改變成回合制遊戲，以及各種奇怪的招式技能，雖說這次官方放出的影片只是愚人節消息，但就實際觀看起來其實並不算太差，也因此有玩家表示希望能夠成真。

Good Smile Company

模型大廠 GSC 宣佈推出六款全新黏土人系列商品，像是黏土人組裝套件可以讓玩家自由享受「組裝」黏土人的樂趣，以及長得跟樂高積木有 87% 像的黏土積木人系列，還有組裝完成品高達 170 cm 的黏土巨人系列，更還有組裝完成品小到只能用放大鏡欣賞的 1 cm 迷你黏土人系列，最後則是根本就是布偶娃娃的黏土人布偶系列。

▲ GSC 宣佈推出全新系列的黏土人系列商品。（圖／翻攝自 GSC 官方部落格）

樂高

韓國樂高在官網推出全新商品「樂高腳底健康組」，有別於其他商品，樂高這次推出的商品相當特別，玩家購買之後不需要組裝，只要隨意將積木散落一地，接著再用赤腳直接踩上去，而根據踩上去的痛點不同也會有對應的器官「按摩」效果，最近想要調整身體狀態的玩家不妨可以購買嘗試。

▲ 這次樂高推出了主打足部健康的全新商品。（圖／翻攝自樂高官網）