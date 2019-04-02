少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-　國際版事前登錄登場

圖、文／少女歌劇提供

Ateam Inc.與Bushiroad Inc.和株式會社TBS電視共同開發的手機遊戲「少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-」的國際版將在2019年4月於App Store與Google Play(TM)上上架，對應語言有繁體字、英語、韓文，事前登錄也在4月2日（四）正式開始。

「少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-」本作是款以舞台劇以及2018年7月播放的動畫「少女☆歌劇Revue Starlight 」這個二層式展開企劃為題材所製成之手機遊戲。各位玩家可以在遊戲中享受到全新原創劇情及音樂。另外，除了動畫中登場的9名舞台少女外，遊戲原創的15名舞台少女也會登場喔。

本遊戲在2018年10月於日本發佈，最高曾獲得日本國內App Store排行榜第10名和Google Play排行榜第9名，深受廣大玩家群的好評。

事前登錄開始！

有機會獲得聖翔音樂學院的9名舞台少女！

4月2日（四）開始，國際版的事前登錄在App Store與Google Play開始，各SNS的預約也同時開始。登錄者只要超過9萬人，就可獲得包含主角愛城華戀在內的聖翔音樂學院的舞台少女9人（2★舞台少女）。

「少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-」官方網站：https://www.tw.revuestarlight-relive.com

而目前TV動畫「少女☆歌劇Revue Starlight」也在bilibili同步放送。繁體字幕的TV動畫也將會在4月中旬放送。

bilibili：https://www.bilibili.com/bangumi/media/md102892/?from=search&seid=1493017488108886439



【APP程式概要】

程式名： 少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-

對應OS： iOS 9.0後版本、Android OS4.4後版本（部份除外）

付費系統： 基本免費（商品課金制）

上線預定日：2019年4月

官方網站：https://www.tw.revuestarlight-relive.com