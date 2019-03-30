《FGO》夏日活動開跑　全新SSR角色登場

科技中心／綜合報導

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運－冠位指定，以下簡稱《FGO》繁中版）今（29）日推出全新活動任務「Dead Heat．夏日競賽！～夢與希望的伊絲塔盃2019～」。

本次的全新活動任務「Dead Heat．夏日競賽！～夢與希望的伊絲塔盃2019～」，御主可以從參加夏日競賽的六支隊伍中，挑選一支喜愛的隊伍、並為他們聲援。透過挑戰任意聲援戰任務獲得的「聲援點數」，還能幫助喜愛的隊伍更快到達終點，讓競賽進度大幅躍進。

在聲援戰任務中，御主可以選擇用道具兌換的方式、或通關獎勵來獲得「潤滑機油（Quick）」、「加速氮氣（Arts）」和「賽用汽油（Buster）」等輔助道具。當挑戰任務時，善用相對應的輔助道具，獲得的聲援點數將會加倍提升。

裝備此次活動開放的「★5（SSR）小小夏日」、「★4（SR）白色航遊」及「★3（R）砂糖假期」限定禮裝，可以提升活動中機率掉落的「廢舊零件」、「鈦金屬板」及「鎂合金車輪」等活動道具數量。另外，御主在挑戰任務時，裝備透過活動道具兌換的「★5（SSR）海濱奢華」，更有機率提升上述三種活動道具的數量。

在全新活動任務「Dead Heat．夏日競賽！～夢與希望的伊絲塔盃2019～」中，不只有現身於PICK UP召喚的亮眼從者們。當通關主線任務後，活動從者天翔女神「★4（SR）伊絲塔〔Rider〕」將限時加入御主的隊伍並肩作戰。透過通關任務時，機率掉落的活動道具，可以兌換伊絲塔〔Rider〕專用的靈基再臨素材。





此外，本次活動將同步推出泳裝從者召喚，將開放：「★5（SSR）尼祿．克勞狄烏斯〔Caster〕」、「★4（SR）弗蘭肯斯坦〔Saber〕」、「★4（SR）尼托克里絲〔Assassin〕」以及「★4（SR）織田信長〔Berserker〕」，以上從者們將會以全新的造型現身，在職階上也會有所變化。御主們，享受這場夏日祭典，一睹從者們的全新造型。