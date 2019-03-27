《CARAVAN STORIES》蓋西地區全新BOSS討滅戰登場

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日商艾鳴網路遊戲公司旗下自製奇幻冒險 MMORPG 卡拉邦《CARAVAN STORIES》更新後，遊戲內的自由都市「內洛」出現了巨大櫻花樹，一同迎來春天的伊亞爾大陸；以及全新的蓋西地區討滅戰域－「歐洛青海洞」。

蓋西地區的討滅戰域「歐洛青海洞」預計於3/29登場，玩家可由蓋西地區可可契諸島東部的「歐洛青海洞」進入，本次的「荒天龍」為光屬性飛行BOSS，若要順利討伐，需善用法師以及射手等「對空傷害有效」的英雄職責做為主力輸出；有別於以往其他討滅戰域BOSS，荒天龍無法抵抗混亂效果，即將施放大招時，不妨考慮使用混亂效果阻礙，另外，荒天龍會展開只有闇屬性攻擊有效的護盾，請玩家務必攜帶闇屬性英雄入場。

「歐洛青海洞」也將開放目前最高難度「霸王級」的討滅戰域；霸王級的討滅戰域成功討伐後將獲得豐富獎勵以及有機會入手幻獸的六星裝備；已經通過地獄級難度的玩家趕緊在遊戲內找尋其他躍躍欲試的朋友們齊力破關，一同取得幻獸的六星裝備吧。

3/26更新後遊戲內也增加了全新的地下迷宮「深淵大階層」。深淵大階層可從自由都市「內洛」前往；地下迷宮共有12階層，難度分為初級、中級以及高級，當初級階層BOSS挑戰完成後，方可進入中級，以此類推。每個階段進入需消耗相對應數量的兌換券，一天系統將自動發放五張，玩家可自由選擇欲挑戰的難度獲取報酬；關卡內更有機會藉由消滅稀有幻獸獲得極珍貴的三星飾品以及修煉護符、特殊符文等豪華獎勵。此外，地下迷宮內可以挑戰額外的支線任務，取得幻魔石以及在地下迷宮商人購買特殊道具的貨幣「遠古的勳章」。地下迷宮開放至4/2遊戲例行維護前，千萬不要錯過全新的挑戰活動。

玩家眾所期待的幻獸六星將於四月陸續解放，進化六星幻獸將會消耗「魂片/金幣/幻獸屬性寶珠/各別的幻獸寶珠」等各式素材，官方表示敬請期待幻獸的六星進化型態。

部分角色於3/19進行了平衡上修，其中包含了本週英雄保底寶箱的「沃古伊拉」與「羅迪」。沃古伊拉可賦予隊友多項增益效果以及回血之外，更能消除敵人附加的增益效果，一躍登上了強力輔助英雄之一；羅迪則擁有獨特隱身效果與單體高傷害技能，上修後也有了更佳的輸出距離，讓敵人更難以招架。

本週推出的英雄保底寶箱，需消耗遊戲內3000顆幻魔石，即可得到寶箱內所指定英雄「沃古伊拉」或是「羅迪」其一，平常必須靠集齊魂片解放的英雄沃古伊拉，這次將有機會直接取得，遊戲內另有其他平衡上修的英雄精選寶箱。

去年卡拉邦上市時迎來的第一個超大型合作活動－伊江島，卡拉邦的美術團隊將日本伊江島美景，呈現於遊戲中，玩家可自由在地圖中接取任務，同時觀賞劇情，在遊戲內也能體驗到伊江島的美景與特色。本次配合日本伊江島舉辦的百合祭再次推出新的合作活動「百合廣場」，將有全新的劇情與任務讓玩家挑戰。另外，島內期間限定幻獸(鯨鯊、多多鳥等)也會再次出現，新合作活動「百合廣場」將於4/23更新後實裝。