《東京偶像計畫》迎改版　首抽流程改為「打開遊戲即可11連」

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台灣碩網網路娛樂旗下最新代理遊戲《東京偶像計畫》(日文名稱：Project Tokyo Dolls)即將在3月28日更新至2.0.1版本，除將開放卡片限界上限及上限等級、情感等級上限追加、女孩支線故事劇情追加、用來替代武器稀有素材的徽章(SR)開放…等內容外，高難度關卡【新宿奈落】同步登場。

而為角色山田負責配音的聲優「遠藤ゆりか」也於2.0.1版本中變更部分內容，並由聲優「山村響」負責。此外，本次改版亦將推出新卡片UR【賽車女郎】以及B組限定SSR【Tiny☆Ash】，感受9位女孩們不同的魅力，為守護東京而戰。

除上述更新內容外，對於剛加入《東京偶像計畫》的新手們，營運團隊也優化首抽，凡首次啟動遊戲即可進行11連抽扭蛋，並透過「重新扭蛋」刷出喜歡的卡片享受遊戲樂趣。

2.0.1版本內容更新內容

* 情感結晶等級上限追加

* 各女孩支線故事劇情追加

* 遊戲內山田聲優部分語音調整為 山村 響

* 高難度活動關卡 – 【新宿奈落】實裝

* 卡片限界突破上限開放

* 卡片限界突破，上限等級開放

* 開放DP交換所，可使用女孩對應DP兌換SSR卡片

* 卡片【販售】改變為【變換】，可將卡片換為指定女孩的DP

* 交換所衣裝顏色調整 (陸續開放)

* 曜日關卡【超級】難度追加

* 部分武器素質調整

* 部分卡片素質調整

* 強化石【霸石】追加，強化卡片專用道具，經驗值為煌石的4倍

* 徽章(SR)開放，製作武器使用道具

* 獎盃功能變更，新增初心者獎盃內容

* 關卡敗北時的VP消耗調整

* 新帳號首次啟動遊戲可進行11連抽扭蛋並使用【重新扭蛋】刷出喜歡的卡片開局

本次改版實裝的高難度關卡【新宿奈落】是一個由複數階層所構成的常駐任務，只要通關第1章第7話「知性的天秤」後即可挑戰遊玩。玩家在新宿奈落中會碰到「皮格馬利翁活性化」，只要達到各層所需的「region log」數量後即可鎮壓該階層，並繼續挑戰更深的層數。除了可獲得僅限【新宿奈落】關卡才能入手的「奈落金幣」外，還能夠取得白金扭蛋券、記憶石及強化石…等豪華獎勵。此外，當進階到第5層後，每層將會依「region log的取得數量」、「通關回合數總計」、「傷害數值總計」順序進行排行統計。

由於聲優「遠藤ゆりか」小姐已於2018年5月底引退，因此角色山田的聲優將由「山村響」小姐接任。聲優「山村響」小姐負責的項目為 : 大廳／戰鬥／行程表／房間…等以及主線任務第四章後；保留為「遠藤ゆりか」小姐負責的項目則為 : 主線第三章前／既有的支線故事。