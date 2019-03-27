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受不了PS4的限制了！《閃亂神樂》製作人離職投靠Cygames

▲前《閃亂神樂》系列製作人高木謙一郎。（資料照／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

以開發《閃亂神樂》著名的日本爆乳製作人高木謙一郎在明日出刊的日本法米通雜誌上公開自己已從《閃亂神樂》開發商 Marvelous 離開，而未來還會協助未完成的《閃亂神樂7EVEN -少女們的幸福-》的開發，不過主控權將由新任製作人拿捏。

《閃亂神樂》系列首款作品是在 2011 年於3DS上登場，以搞笑又帶養眼擦邊球的設計引起不少玩家注意，自此之後誕生不少系列本傳新作以及外傳類型的作品。在提前曝光的消息中，高木承認離職的最大理由就是近期PS大刀闊斧的情色限制，在訪談中高木提及「自己的理智線已經斷了」，並表示情色的內容有人批判也有人喜愛，但考慮許久，自己在遊戲業界持續的動力之一被摧毀，而感想就是最近的風氣就是想全面摧毀這類作品。而《閃亂神樂7EVEN -少女們的幸福-》不斷的在調整受限的地方，情色搞笑的題材已經想不到更多的表現方式。言下之意即便遊戲能順利推出，也很可能已經和過去的《閃亂神樂》有非常大的不同。

在今年初的台北電玩展時，高木謙一郎就曾為了宣傳遊戲來台，談到PS4日趨嚴格的政策時就曾沈思許久後表示：「這畢竟是全世界的風氣，包含動畫、漫畫確實都是這樣的走向，對於這樣政策覺得很沒辦法，但另一方面也覺得很可惜，每天都抱著很複雜的心情，事實上我自己也有女兒，雖然有贊成的部分，但身為遊戲開發商也有無可奈何的感覺。」

而高木謙一郎已經確定新東家是以手機遊戲《碧藍幻想》等知名作品起家的Cygames，將持續開發家用遊戲機類的作品，而想做的是他小時候熱愛的王道幻想類遊戲。角色設定則將交由鳴子ハナハル執筆，不過有趣的是，鳴子ハナハル可是日本著名的色情漫畫繪師，也曾參與動畫《A.I.C.O.：化身》、《翠星上的加爾岡緹亞》的原案設定，兩人將會擦出什麼火花值得玩家的後續關注。

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