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尬貼圖跟上!!《新楓之谷》X LINE FRIENDS首度跨界合作

記者周之鼎／台北報導

遊戲橘子旗下《新楓之谷》，繼今(2019)年首季推出盛大改版「黑魔法師」後，官方於今日(3/27)宣布展開與全球角色品牌「LINE FRIENDS」的首次跨界遊戲合作。此次合作中，台灣玩家所熟知的超人氣LINE FRIENDS們，BROWN熊大、CONY兔兔、SALLY莎莉、CHOCO熊美、PANGYO胖友、MOON 饅頭人、LEONARD 雷納德、JAMES詹姆士、JESSICA潔西卡、EDWARD愛德華、BOSS部長共11隻角色將穿越進入楓之谷世界中，邀請玩家展開全新的冒險活動。

這次LINE FRIENDS組成浩浩蕩蕩的11人觀光團，將穿越至冒險氛圍濃厚的「新楓之谷」中進行遊覽。而「新楓之谷」的玩家將扮演友善的地陪角色，透過各式活動陪著LINE FRIENDS們完成一趟讓他們難忘的觀光之旅。玩家在進入遊戲後，將可於新楓之谷中的知名地標「弓箭手村」、「神木村」及「啾啾艾爾蘭」遇見可愛的LINE FRIENDS一行人，並接取「楓之谷觀光照片拍攝」、「收集收藏品」、「確保觀光地的安全」等相關合作限定任務，透過完成任務玩家將可兌換「LINE FRIENDS貼圖特效」、「LINE FRIENDS天氣效果」、「LINE FRIENDS長椅」、「饅頭人摩托車騎寵」、「LINE FRIENDS卡車騎寵」等可愛的限定獎勵，其中的「LINE FRIENDS貼圖特效」更是官方因應此次合作，特別創造出的全新型態表情模組。此外，官方也將於活動期間推出「LINE FRIENDS福袋」，玩家將有機會獲得LINE FRIENDS合作限定的時裝、椅子、騎寵及名牌聊天戒指。

目前「新楓之谷」主線劇情「黑魔法師」戰役已進入最終的「終焉之戰」階段。隨著此次的合作活動展開，官方將一併提升玩家的角色等級上限，由原本的250等提升至275等，助玩家在最終階段注入更強大的力量，一舉擊敗黑魔法師。而官方也因應等級上限的提升，提供了可提升30%附加經驗值效果的「準備好的精靈墜飾」及「經驗的核心寶石」等獎勵來幫助玩家加速前進等級巔峰，詳細活動細節，請密切注意官方網站及臉書粉絲團資訊。

關鍵字：新楓之谷LINE熊大兔兔

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