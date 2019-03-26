初音快閃店4/2三創開幕　主打北海道空運來台「雪未來」

記者樓菀玲／台北報導

知名虛擬歌手「初音未來」自 2007 年誕生以來便受到世界各地廣大的歌迷歡迎， 除了有無數的音樂作品外，包括動漫、動畫、遊戲以及同人作品都看的到初音未來的蹤影。而今年初音未來除了將在 5 月於台灣及香港舉辦巡演「MIKU EXPO 2019」外，在 4 月 2 日至 22 日於台北三創數位生活園區一樓十二立方開放為期 21 天的快閃店「HATSUNE MIKU POP UP STORE」。

主辦單位 FANFANS 粉粉表示，這次為期 21 天的快閃店除了有許多快閃店原創的商品外，還將大量引入以往只有在日本才買的到的限量商品，舉凡知名日本知名玩具製造商「Good Smile Company」旗下的限定款黏土人，還將開設日本北海道空運來台的雪未來商品專區，今年台北電玩展才開放預購的限定版「黏土人 雪未來 Snow Princess Ver.」及「figma 雪未來 Snow Princess ver.」將以現貨的方式供收藏家購買。

不僅如此，現場還有搭設大型螢幕及初音未來演唱會場景，並在 4 月 6 日及 13 日舉辦「Magical Mirai 2018 演唱會鑑賞」活動，讓各位歌迷們重新感受去年 9 月於東京幕張展覽館的感動。