ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

記者周之鼎／台北報導

由TESL台灣電子競技聯盟主辦，教育部體育署、中華民國電子競技運動協會（CTESA）、Garena、銳玩遊戲（Riot Games）共同指導的第二屆LSC校園聯賽例行賽即將於本周四（28日）重啟戰火，十八支校園電競戰隊將共同爭奪最強電競校園頭銜以及50萬新台幣總獎金。湯米、部分Section、Rex、Cyo等知名主播賽評都將登上播報台，賽事首度經由狼谷競技台Live電視轉播，觀眾將能以更平易近人的方式觀賞最頂級的電競校園聯賽。

經過小組賽激烈對抗後，共有十八支隊伍晉級例行賽，包括去年四強的種子隊伍：城市蒼鷹、東泰太陽、立志猩勢力以及遠大鷹隊。本屆賽制分為高中職組與大專院校組，例行賽將採BO3雙循環制，前者十取八隊晉級季後賽、後者則是八取四隊晉級，兩個組別的季後賽四強將獲得第三屆種子資格，不需再經過小組賽階段。

十周例行賽賽程中，除首周逢清明連假提早於3月28日、29日以及4月1日、2日、3日開打外，4月8日起的第二周賽程將固定於周一至周五開打，前三日為高中職組賽事，後兩日為大專院校組賽程，每日晚間6時將精選對戰組合進行賽事轉播，開幕日轉播組合將由去年冠軍城市蒼鷹對抗遠大鷹隊。

本屆邀請到的主播賽評也是大有來頭，知名主播湯米、Rex將包辦4月1日至3日的對戰組合，部分Section也將在4月9日登場，搭配ZOD一同播報南強雷霆豹對抗明台鳳凰隊（MT Pheonix），考特、Jwell、 KH、Cyo等主播賽評也將輪流登上播報台，帶來最精闢的賽事轉播內容。

為迎接火熱的校園聯賽登場，TESL也於今日同步釋出第二屆LSC例行賽宣傳影片，晉級例行賽的十八校代表選手早已摩拳擦掌，爭奪最強電競校園頭銜以及50萬新台幣總獎金（高中職組、大專院校組各25萬）。

第二屆LSC校園聯賽將於眾多平台轉播，網路平台包括TESL Twitch、TESL YouTube官方頻道、Garena Live、奇摩電競Yahoo TV；電視平台則是狼谷競技台，其位在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。
 

關鍵字：英雄聯盟校園聯賽LSC

推薦閱讀

群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

眾經典角色登場！格鬥遊戲《侍魂》新作六月全平台發售

PS首次直播遊戲新作發表會 慘遭網友噓「史詩級失敗」

史匹柏、歐普拉大咖助陣　一張表秒懂蘋果發表會亮點

Apple Arcade遊戲服務來了　手機、平板、桌上型電腦、客廳都可玩

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程

《FF14》改編日劇《光之老爸》將有劇場版　這次還多了妹妹角色

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

沉迷手遊！他瘋狂課金「玩糞Game」慘遭朋友恥笑　神人解析：符合演化機制

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

格鬥遊戲《侍魂》新作六月發售

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

今秋三大動畫劇場版搶登場

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

日劇《光之老爸》將有劇場版

手遊《大鬧天宮》事前登錄開跑

最新新聞

《英雄聯盟》LSC校園聯賽火熱回歸

格鬥遊戲《侍魂》新作六月發售

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

史匹柏、歐普拉大咖助陣　一張表秒懂蘋果發表會亮點

Apple Arcade遊戲服務來了　手機、平板、桌上型電腦、客廳都可玩

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談

日劇《光之老爸》將有劇場版

《爆爆王M》攻佔雙平台免費榜首

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366