群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

記者周之鼎／台北報導

由TESL台灣電子競技聯盟主辦，教育部體育署、中華民國電子競技運動協會（CTESA）、Garena、銳玩遊戲（Riot Games）共同指導的第二屆LSC校園聯賽例行賽即將於本周四（28日）重啟戰火，十八支校園電競戰隊將共同爭奪最強電競校園頭銜以及50萬新台幣總獎金。湯米、部分Section、Rex、Cyo等知名主播賽評都將登上播報台，賽事首度經由狼谷競技台Live電視轉播，觀眾將能以更平易近人的方式觀賞最頂級的電競校園聯賽。

經過小組賽激烈對抗後，共有十八支隊伍晉級例行賽，包括去年四強的種子隊伍：城市蒼鷹、東泰太陽、立志猩勢力以及遠大鷹隊。本屆賽制分為高中職組與大專院校組，例行賽將採BO3雙循環制，前者十取八隊晉級季後賽、後者則是八取四隊晉級，兩個組別的季後賽四強將獲得第三屆種子資格，不需再經過小組賽階段。

十周例行賽賽程中，除首周逢清明連假提早於3月28日、29日以及4月1日、2日、3日開打外，4月8日起的第二周賽程將固定於周一至周五開打，前三日為高中職組賽事，後兩日為大專院校組賽程，每日晚間6時將精選對戰組合進行賽事轉播，開幕日轉播組合將由去年冠軍城市蒼鷹對抗遠大鷹隊。

本屆邀請到的主播賽評也是大有來頭，知名主播湯米、Rex將包辦4月1日至3日的對戰組合，部分Section也將在4月9日登場，搭配ZOD一同播報南強雷霆豹對抗明台鳳凰隊（MT Pheonix），考特、Jwell、 KH、Cyo等主播賽評也將輪流登上播報台，帶來最精闢的賽事轉播內容。

為迎接火熱的校園聯賽登場，TESL也於今日同步釋出第二屆LSC例行賽宣傳影片，晉級例行賽的十八校代表選手早已摩拳擦掌，爭奪最強電競校園頭銜以及50萬新台幣總獎金（高中職組、大專院校組各25萬）。

第二屆LSC校園聯賽將於眾多平台轉播，網路平台包括TESL Twitch、TESL YouTube官方頻道、Garena Live、奇摩電競Yahoo TV；電視平台則是狼谷競技台，其位在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。

