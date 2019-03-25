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tapfuns回合制手遊新作《大鬧天宮》　事前登錄今起開跑

tapfuns回合制手遊新作《大鬧天宮》　事前登錄今起開跑（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

由手遊發行團隊tapfuns發行的回合制策略手遊《大鬧天宮》，今（25）日宣布iOS版本即將在本週五（3/29）正式上線，同步曝光遊戲預告片、寵物系統、姻緣系統、師徒系統等豐富內容，讓玩家一探究竟。

《大鬧天宮》遊戲內除了擁有獨特玩法系統外，還有精緻細膩的美術繪圖，讓玩家深刻感受到懷舊經典西遊故事劇情，也可以透過掛機功能節省練功時間，以及解決各種繁瑣事務與日常任務，讓玩家盡情享受豐富刺激的西遊策略對戰！

玩家踏上西遊取經之路，必定無法缺少寵物貼身陪伴，在《大鬧天宮》中，玩家可以通過野外捕捉、商店購買專屬自己的寵物，在遊戲正式上線後，官方也大方送出「SSSR紫寵」、「橙寵」、「紫裝珍獸」、「頂級技能書」等豐富虛寶！玩家可運用消耗道具或元寶對寵物等級、技能、通靈、獸魂進行提升，品質越高，寵物戰鬥力越高，此外，不同的寵物之間還可以啟動不同的緣分，幫助玩家提升戰力。

tapfuns回合制手遊新作《大鬧天宮》　事前登錄今起開跑（圖／業者提供）

在《大鬧天宮》的姻緣系統中，遊戲內擁有鴛鴦浴、修仙等33種社交玩法，打造遊戲深度社交，尋找志同道合的盟友一起踏上西遊之路，當雙方想進一步發展，需達到一定等級且未婚，即可牽手共度一生，而玩家在選擇婚禮檔次，檔次越高，獲得房屋品質就越高。此外，玩家在結婚後甜蜜等級提升到達2級，就可以獲得可愛的靈童，每次提升甜蜜等級，都可獲得豐厚獎勵，邀請玩家一起來《大鬧天宮》秀恩愛。

在西遊的道路上，師徒攜手共闖所向無敵，在等級相差3級的情況下，即可納入為徒弟。每個師父可收兩名徒弟，徒弟只能拜一名師父，在師徒關係建立後，即可傳功（大量經驗）、開啟師徒任務，建立師徒關係第八天後徒弟可出師。

關鍵字：手機遊戲大鬧天宮

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