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《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程（圖／PEARL ABYSS提供）

▲ 左起為珍艾碧絲音效組室長柳輝萬、音效組組長金智潤。

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商PEARLABYSS珍艾碧絲今（25日）邀請旗下音效組室長柳輝萬導演、音效組組長金智潤作曲家進行幾項問題的回答，讓玩家能一探黑色沙漠遊戲音樂製作的神秘面紗，並且宣佈即將為台灣玩家創作專屬於決鬥家的配樂。

首先開發團隊表示，為了讓冒險家們在進行遊戲時，不論何時都能體驗感動人心的冒險，同時也期待冒險家們在當那些熟悉的旋律響起時，曾經的那段時光，與遊戲中的記憶即刻湧上腦海，製作團隊跳脫了一般只用電腦軟體進行製作的方式，而是以黑色沙漠遼闊的世界觀為主軸，巧妙的依照各個大陸特色進行了不同的背景音樂，並且同時《黑色沙漠 MOBILE》 也在 2018 年 11月 在「大韓民國遊戲大賞」頒獎典禮上，榮獲音效部門技術創作大獎。

目前珍艾碧絲音樂製作團隊負責包含線上遊戲《黑色沙漠》以及 MOBILE遊戲 《黑色沙漠 MOBILE》的所有音樂作業。總人員數有 9 名。擔任音樂部分的人員有 4 名, 製作多樣音效的效果音負責人員有 5 名。

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程（圖／PEARL ABYSS提供）

為了要製作出與遊戲世界觀最能緊密結合的背景音樂，音樂製作團隊在包含德國, 匈牙利、捷克的歐洲三個國家，與多個音樂家及管弦樂團共同合作。以可以留在冒險家記憶中的旋律以及多樣華麗的編曲前提下，加入了管弦樂演奏，製作出了融合遊戲情感及意像的音樂。在抒情及旋律的部分，還加入了小規模的合唱來進行。同時也加入電子吉他，長笛等單獨演奏，並且也使用了像是愛爾蘭哨笛等民俗樂器跟打擊樂器。

在遊戲中也有許多存在於大自然中的聲音，為了能真實呈現這些聲音所帶來的感動，音樂製作團隊也曾前往濟州島錄音，以及在凌晨的森林中間設置裝備，以求取得這些理想中最真實的音效。

談及本次為了台灣玩家製作的決鬥家專屬音樂時，遇到的困難為何，開發團隊認為決鬥家的特性是以赤手空拳的方向進行戰鬥，同時帶有爽快強力動作感，因此如何在音樂呈現這樣的感覺，我們進行了很多不同的嘗試及努力，同時也為了要做出與韓國版本不同的氛圍，製作了三種不同版本的DEMO，並且在內部也經過了相當多的討論，才決定了最終製作的版本方向，目前台灣專屬音樂版本已在如火如荼的製作中。

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程（圖／PEARL ABYSS提供）

在訪談的尾聲，開發團隊表示除了延續去年《黑色沙漠》REMASTERED作業，預計也會在今年持續進行第2回的作業，同時也計畫朝向發行原聲音樂唱片的目標，不論是宣傳影片中的配樂或是遊戲內聲優們的配音，都持續有在進行對台灣冒險家製作專屬音樂的計畫，也希望透過這樣的方式能夠回饋給冒險家們更好的遊戲品質。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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