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《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首（圖／Nexon提供）

記者樓菀玲／台北報導

NEXON旗下手機遊戲新作《爆爆王M》，遊戲甫從上市後狀況人氣不斷，並且在開服首日遭海量玩家灌爆伺服器，讓官方不得已選不遊戲暫時維修數小時，如今遊戲更在近期之內攻佔雙平台遊戲排行榜，一舉擠下眾多熱門作品躍升當今最熱門遊戲。

官方表示，經過週末眾工程師們徹夜趕工加速增設伺服器，並重新優化登入流程與遊戲後，已穩定瞬間爆量與延遲問題，就是要讓全球玩家都能充分的享受《爆爆王M》所帶來的新遊戲魅力與樂趣。

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首（圖／Nexon提供）

全新玩法「超技能」，是所有角色均可使用的自定義招式，玩家將有十種以上的「超技能」可以選擇並挑選其中一種裝備使用，其中像是定時炸彈的「誘導魚雷」、可以直接發射直線型水柱的「水加農砲」，或者是防禦類型技能「團隊盾牌」及「團隊淨化」等防止與消除異常狀態外，更有隨時召喚座騎的「召喚蟾蜍」，干擾敵人前進的「衝擊波」、與遮蔽所有人視線的「霧氣」，免不了還有更心機的「虛擬炸彈」、自殺攻擊「炸彈變身」，以及進可攻、退可守的「屏障防護」，各種不同的技能效果更能增添戰局變化性，以及隨時逆轉勝的可能。

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首（圖／Nexon提供）

此外，全新增加的「精髓系統」將可讓玩家透過蒐集「拼圖碎片」，來慢慢的提昇各種的被動技能並安裝在自己的客製化精髓系統之中並發揮增益效果，而「拼圖碎片」也包含了角色的基本能力提昇、超技能強化等功能，讓玩家可以隨著邊玩邊蒐集碎片，打造屬於自己的特性化角色，給予對手玩家一個意外的遊戲開局。

除了一般對戰的傳統對戰模式外，這次還增添了更多不一樣的遊戲模式，像是以蒐集最多包子為獲勝條件的「我還有點餓」，以及近年來最夯的大逃殺玩法「生存戰」，若是想要暫時離開對戰環境轉換手氣，也可以試試單人冒險的「寶藏島」。

關鍵字：手機遊戲Nexon爆爆王M

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