《Sdorica 萬象物語》開放「起源賦魂」　宣告登陸DMM平台

記者樓菀玲／台北報導

雷亞遊戲旗下作品《Sdorica 萬象物語》今(22)日更新，開放常駐賦魂池「起源賦魂」，增加遊戲內SP角色獲得管道。此外，遊戲近期將於日本DMM GAMES平台上架，日本玩家屆時可以桌電體驗《Sdorica 萬象物語》，目前正開放事前登錄中。

遊戲內的常駐角色賦魂池於更新後將分為「起源賦魂」及「萬象賦魂」，「起源賦魂」中包含曾經在「契約構築」中出現過的SP角色及二階共鳴角色，「萬象賦魂」則經過團隊重新設計，賦魂一次所需的透晶石由50顆調降為30顆。

過去玩家若希望獲得SP角色，除了於SP角色推出的限時活動池賦魂，只能在「契約構築」中消耗起源魂石才可兌換當期角色。由於兌換SP角色需要50個起源魂石，玩家除了需要付出較多時間收集，也需抓準機會兌換。

本次更新後，玩家只要於「起源賦魂」中賦魂十次更可額外獲得兩顆起源魂石，也在遊戲中有更多途徑獲得SP角色。目前玩家有機會於「起源賦魂」獲得安潔莉亞SP、黯月SP、迪蘭SP、希歐SP、納杰爾SP、琉SP、璃SP、貓眼SP及麗莎SP等九隻角色。

為了持續增加玩家的遊玩樂趣，遊戲於本週三開啟探索系統「太陽王國冒險家」中的新關卡〈炎日軍團〉。玩家可以在炎日軍團的營站中讓指揮官進行特定任務，進而影響營站內的狀態，例如軍團的士氣、傷兵狀態、治安，以及營站和附近村莊的關係，以遊玩出不同的故事結局。

同時，探索系統中新增超過20個新物品及合成頭像，玩家可透過通關或解鎖等方式合成9個新頭像，提高遊玩成就感。《Sdorica 萬象物語》近期將於日本DMM GAMES平台上架，日本玩家屆時能用桌電體驗遊戲中的華麗冒險。目前正開放遊戲事前登錄，隨著登錄人數達標，官方將會贈送豐富獎勵。