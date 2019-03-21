智冠科技107年合併營收55.52億元　獲利達4.61億近四年新高

科技中心／綜合報導

智冠科技（5478）今日（21）召開董事會，通過107年度全年財務報表，公告全年合併營收55.52億元，稅後淨利4.61億元，獲利年增10.48%，稅後每股盈餘（EPS）3.70元，創近四年來新高。

智冠於107年度起因適用IFRS國際財務報導準則第15號公報，旗下數位點數MyCard業務之營收認列由總額認列改採淨額認列，如還原總額法認列則107年全年自結合併營收為159.12億元。董事會上並通過107年度盈餘分配案，提撥股東紅利共新台幣280,443,530元，全數以現金股利發放，每股配發2.2元。

智冠集團深入數位遊戲、網路行銷媒體及金融科技三大事業領域發展，107年獲利成長主因除了MyCard及網路行銷事業穩健成長，子公司中華網龍107年聚焦經典端遊移植手遊策略，9月推出手遊《吞食天地M》獲得玩家青睞，單季營收貢獻強勁，成功終結連續五年虧損，致全年獲利3,897萬元，年增達162.24%；而因應未來整體支付市場的發展需要，107年支付子公司簡單行動支付（原智付寶）完成與藍新科技換股合併，集中雙方市場優勢，強化資源整合，107年金流處理交易規模大舉突破成長，有效發揮合併效益、大幅降低認列虧損，在兩大事業體營運效益攀升助力下，帶動智冠去年獲利表現走強。

展望今年，藍新科技、簡單行動支付全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，除持續擴大既有代收付業務規模，近期也將推出重點服務「智慧支付平台系統」，整合電子支付、行動支付、電子票證、信用卡等多元支付，並積極導入《ezPay簡單付》電子錢包，全面開啟線下合作通路，搶攻行動支付使用率，推升市場經濟規模與會員成長。

數位遊戲事業群方面，中華網龍全力擴展海外市場，《吞食天地M》1月已與東南亞知名遊戲營運商ASIASOFT簽訂代理授權合作，即將於東南亞地區展開服務，而近期籌備首發登場的手遊新作《戀愛盒子M》也將同步推出中英文雙版本，今日正式開啟封測申請活動，邀請三千位玩家搶先體驗，另外，下半年還有備受玩家期待關注的重量級手遊大作《黃易M》蓄勢待發，增添營運動能。遊戲代理部分，遊戲新幹線除穩定經營旗下遊戲產品，也將持續關注各式優質遊戲引進契機，帶來更多樣化的娛樂選擇。

智凡迪針對遊戲產業發展趨勢，擴大經營方向，除投入遊戲客服、社群經營等專業的營運加值服務外，更跨足電競行銷領域，策劃推出大型電競賽事品牌《MCL》，繼1月與一帆數位合作於台北電玩展上帶來《TGS電競星光大道》精彩賽事，「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」也於3月開打，攜手廣大遊戲商持續帶來多款熱門遊戲競賽項目，打造高規格的全民電競星舞台。而智樂堂積極轉型遊戲美術製作專門領域，精通2D、3D繪圖技術，創作風格多元，結合智冠音樂製作中心資源，參與眾多知名遊戲開發，精心刻畫遊戲風貌，創作實力深獲日韓大廠肯定。

而去年受中國遊戲審核中斷影響，已授權之「武林群俠傳」、「炎龍騎士團」、「天地劫」、「尋秦記」、「吞食天地」與「黃易群俠傳」等多項IP開發計畫將順延至今年陸續推出。

此外，看好台灣數位廣告市場成長與需求，智冠近年來進軍數位廣告投放領域，旗下網路行銷團隊相繼取得Google、Facebook、Yahoo官方認證廣告代理商，以專業行銷顧問、美術多媒體製作、廣告技術平台、大數據分析，量身打造客製化的數位廣告投放與營銷策略服務，深化網路行銷應用，精準掌握市場脈動，創造品牌最佳價值與成功契機。