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不良紀錄惹禍！羅杰、紹安《爐石戰記》官方禁賽一年

▲ 終結5年無冠！台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍。（圖／翻攝twitch）

▲羅杰日前獲生涯首冠。

記者周之鼎／台北報導

包含去年10月的《爐石戰記》作弊風波以及天梯洗分，台灣知名《爐石戰記》選手羅杰、紹安傳出遭到禁止參與第一年的《爐石戰記》大師賽，在今年改制後，選手可從大師巡迴賽晉升大師職業賽，大師職業賽為今年更改賽制後的最高層級聯賽。

雖然羅杰在日前獲得HCT冬季冠軍賽冠軍，並取得2019《爐石戰記》HCT 世界總決賽參賽資格。但先前的作弊風波燒的沸沸揚揚，許多國外玩家甚至要求應該要有所懲處，而如今暴雪做出裁決，紹安、羅杰的不良紀錄將阻擋總決賽之後的新制大師賽一年。

目前暴雪尚未公開大師賽的參賽選手，但此事也證明了大師賽的參賽權有著邀請制，除了羅杰與紹安之外，台灣還有世界冠軍「Tom60229」以及「承泰不要」兩位高手，都有機會擠入大師職業賽殿堂。

▲爐石電競選手兼實況主的紹安。

以下為官方原文：

近期玩家社群間有許多關於維持《爐石戰記》電子競技競賽誠信的討論。我們想藉此機會說明立場，並公布一項與《爐石戰記》大師職業賽有關之裁決。

大家好，我是Sam Braithwaite，《爐石戰記》全球電競資深負責人。在我們準備迎接2019《爐石戰記》 HCT世界總決賽的同時，我想趁此機會向所有玩家說明，關於職業選手Roger （羅晟原）在近日贏得HCT冬季冠軍賽後的相關社群回應。

在2018年10月《爐石戰記》世界大賽期間，我們發現中華台北隊（成員包括Roger, tom60229, Shaxy, and Reall）違反賽事規章，在賽事中不當取得優勢，做出有利決策。針對此項違規，我們已根據賽事規章裁罰，撤銷中華台北隊的參賽資格。

然而先前在2018年4月期間，曾出現關於Roger與Reall參與洗分 (win-trading) 的指控。經調查後，我們發現兩位選手確實涉入此事件。但因為暴雪內部溝通疏失，導致我們並未對兩位選手的違規行為發出任何官方正式警告。

我們深切了解過去賽事規章針對此類似事件和裁決的執行處理，確實有未盡完備之處，且並未達到玩家社群的標準。對此，我們將負起全部責任。展望未來，我們除了將重新審視與改善2019年的賽事規章外，也會讓官方對於違規事件的警告、處分與裁決等流程變得更公開透明。

Roger的個人成就不該因我們的失責而蒙塵。他是在遵守HCT賽事規章的情況下，憑自己實力贏得HCT冬季冠軍賽冠軍，並取得2019《爐石戰記》HCT 世界總決賽參賽資格。

未來Roger 和Reall仍可參加《爐石戰記》大師資格賽與大師巡迴賽。因其過去一年間曾有兩次違規紀錄，兩位選手不會受邀參加第一年大師職業賽。大師職業賽是《爐石戰記》最高層級的電競賽事，我們將以高標準審視參賽者，除須具備高水準的賽事表現外，也須表現相符合的行為舉止。

感謝所有玩家的意見、支持、耐心與諒解。《爐石戰記》電競因為有你們，才有今日。我們很期待聽到大家的意見，並且在未來幾個月攜手邁向《爐石戰記》電競的下個新紀元。
 

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