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男人們夢想的交集！《人中之龍5》HD版公開發售日

記者周之鼎／台北報導

SEGA Games今日公開PlayStation 4專用遊戲《人中之龍５ 實現夢想者》繁體中文版決定於2019年6月20日（四）發售。 此外，配合這次發表開設本作的官方網站並公開中文字幕版的宣傳影片。

『人中之龍』是以架空的巨大紅燈區為舞台，描寫愛、情義、背叛等各種羈絆的群像劇，呈現過往遊戲無法深入描繪的真實現代日本，是款為大人製作的娛樂作品。累計銷量超過1,100萬套的熱銷人氣系列。

已在PlayStation 3發售的《人中之龍》系列熱賣作品，為了回應玩家也想在PS4上體驗的心聲，接續在《人中之龍３》與《人中之龍４ 繼承傳說者》後，《人中之龍５ 實現夢想者》也決定推出重製版。 PS4版和PS3版相較下，解析度會從720p提升至1080p，幀數也會從30fps提升至60fps，可享受更高畫質且更順暢的遊戲體驗。此外，本作不管是實體版還是下載版，都附有特典「人中之龍５實現夢想者原聲帶」商品代碼。

本次台灣購買特典為「原創代紋 杯子」這是繼《人中之龍3》的購買特典「 原創代紋 杯墊」、《人中之龍４ 繼承傳說者》的「 原創代紋 開瓶器」之後， 「晩酌SET」最後的裝飾物品。

《人中之龍５ 實現夢想者》描寫前作《人中之龍４ 繼承傳說者》2年後的世界。四個男人與一名少女化身為主角，以全日本五大都市為舞台，展開以「夢想」為主旨、曲折起伏的群像劇。除了有《人中之龍》系列選用豪華卡司的特色外，其他在故事劇情、戰鬥、 娛樂場所等都以系列史上最高規模呈現。

關鍵字：人中之龍5PS4

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