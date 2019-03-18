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《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」要來了

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相（圖／PEARL ABYSS提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》，於3/16、3/17進行北中南三場玩家見面會，並由《黑色沙漠 MOBILE》台灣service總監河奭鎬（하석호）、《黑色沙漠 MOBILE》企劃負責人黃大國（황대국）共同出席，揭露遊戲更新計畫。

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相（圖／PEARL ABYSS提供）

決鬥家在黑色沙漠中是一個相當具有代表性的職業，決鬥家是黑色沙漠中唯一一個以赤手空拳進行戰鬥的職業，如同他是一個赤手空拳的職業，冒險家們可以期待能藉由決鬥家體驗到快速的進行節奏及爽快的打擊感，決鬥家在不久之後就會推出，和決鬥家一起開放的還有全新伺服器瓦倫西亞，那當然在決鬥家之後，《黑色沙漠 MOBILE》一樣會持續推出新職業，請冒險家們期待。

繼承與覺醒一樣，是《黑色沙漠 MOBILE》重要的成長系統之一，且值得一提的是，原著《黑色沙漠》並沒有繼承系統，繼承是《黑色沙漠 MOBILE》獨有的成長系統。比起透過覺醒後，冒險家的角色以持有新武器，並得到不同的樂趣體驗，應該有冒險家是會難以忘懷最初選擇喜愛武器的初心，那麼對於這一點，繼承系統應該是可以紓解這些冒險家們渴望的一項更新。

透過繼承系統，因喜歡劍與盾牌而選擇戰士職業的冒險家，將可以重新使用劍與盾牌。同時間，不僅僅是能重新使用劍與盾牌，還可藉由繼承，獲得跟「巨劍鬥士」使用大劍時，相同的威力感及體驗變得更華麗的技能。另外，繼承更新之後，喜歡巨劍鬥士龐大大劍的冒險家可選擇進行覺醒，喜歡劍與盾牌的冒險家可進行繼承，可根據每個冒險家的喜好進行角色養成，同時也隨時都可以來回體驗覺醒和繼承，讓角色創造更多的變化性。

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相（圖／PEARL ABYSS提供）

雷蒙斯戰場是《黑色沙漠 MOBILE》首次推出的多對多戰鬥系統，同時也是冒險家期待中，符合MMORPG風格的對戰系統。以3對3作為戰場基礎，套用獨特的規則和新形態，是專屬於《黑色沙漠 MOBILE》的對戰系統。且非常需要戰術策略來贏得戰鬥，以此可滿足冒險家對於大戰的慾望， 此部份目前因為正在開發階段，所以詳細的規則還無法透露太多給各位冒險家，請冒險家們再稍加等待。

大沙漠是《黑色沙漠》中最具有象徵性的地區，通過巴雷諾斯的入口後就可以進入這個特殊區域，冒險家可以透過基本的冒險與尋找隱藏的神殿，並在大沙漠中擁有多樣化的體驗。同時間大沙漠中也將會新增一個系統：「太陽戰場」。

太陽戰場是在沙漠中進行的大規模RvR型態，可以在沙漠中遇見更多的冒險家，遇見的冒險家將成為自己的敵軍或是我軍，藉此展開戰爭。最終的目的是希望全伺服器的玩家可以聚集在大沙漠展開陣營戰鬥。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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