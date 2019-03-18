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三公尺高破戒僧再登場！本週末《隻狼》三創免費體驗

記者周之鼎／台北報導

本週即將迎來「魂系列」最新作品《SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE（隻狼：闇影雙死）》的上市，3月23日(六)至3月24日(日)一連兩天，在「三創生活園區 中心廣場」PS4遊戲《SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE》(中英文合版)的上市慶祝試玩活動，多台PS4機台讓玩家朋友體驗，化身成遊戲中的日本戰國時代忍者，進行一場魔幻刺激的冒險。

3月22日(四)發售的《隻狼：闇影雙死》是以日本史上最為腥風血雨的時代──戰國時代為舞台，描繪孤獨忍者的一場場死戰，是一款兼具RPG要素的動作冒險遊戲。考驗玩家即時反應力跟遊戲策略，驚險刺激的刀劍交鋒，精美刻劃的日系山水，以及透過忍義手實現的多樣化戰略操作等要素皆為特色之一，在2018年8月舉辦的歐洲最大規模遊戲活動gamescom2018當中更獲得最優秀獎Best of gamescom，受到全世界的遊戲玩家熱切關注。

SIET表示，於三創生活園區只要試玩就送「S隻狼：闇影雙死」限量特製貼紙，數量有限、送完為止。除此之外，在台北國際電玩展造成玩家轟動的三米五高巨型破戒僧塑像將再次登場，還有準備角色扮演道具，讓您變身遊戲中的帥氣忍者，現場拍照上傳Facebook或是IG，再贈送神秘好禮。

關鍵字：隻狼PC中文暗影雙死

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