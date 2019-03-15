Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場

記者樓菀玲／台北報導

網石公司宣布旗下超人氣MMORPG手遊《天堂2：革命》推出全新期間限定內容「妖怪谷」。妖怪谷是以日本妖怪為獨特概念，有全新故事內容、活動野外地圖「妖怪村莊」、3個限定活動副本、16種怪物，也有全新時裝跟各式慶祝活動等一併登場。



妖怪谷活動期間共有3個副本依序推出，分別是即日起搶先登場的「幕府水滸傳」、28日展開的「雙子天狗傳」，以及4月11日開啟的「九尾狐傳」。這3大副本將分別進行2週，接續登場為期6週。玩家可在副本中組隊合作，一同設法擊敗妖怪、首領。

妖怪谷的限定副本皆有不同概念和規則，如「幕府水滸傳」中，玩家需從突破結界進行侵略的妖怪中防禦，保護狐狸石像；「雙子天狗傳」裡，玩家則需同時消滅兩個首領才能獲得勝利；至於「九尾狐傳」，玩家消滅一定數量怪物後，還需消滅最終首領「九尾狐」，才能取得勝利。

配合本次妖怪谷更新，16種不同日本妖怪也將登場，並有全新妖怪主題的怪物核心、時裝、神器，讓玩家一同感受充滿日系風格的內容。



慶祝妖怪谷推出，官方特別進行遊戲內多項獎勵發放活動，玩家可獲得「+30強化卷軸選擇箱」。這是史無前例的好禮大放送，玩家即日起至4月30日前，可在妖怪谷活動官網上取得優惠券號碼，並在裝置中輸入序號，就能獲得一次讓裝備強化30個等級的獎勵。

此外，本次更新後也推出連續七天簽到活動，玩家只要登入就能領取優渥獎品，還能得到稀有UR裝備製作材料。另外同時也開啟為期兩週的「艾瑞卡慶典」，只要簽到，天天都可獲得250個紅鑽石獎勵，而每日完成指定任務後，也能領取各式優渥獎勵。