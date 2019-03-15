ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場（圖／Netmarble提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石公司宣布旗下超人氣MMORPG手遊《天堂2：革命》推出全新期間限定內容「妖怪谷」。妖怪谷是以日本妖怪為獨特概念，有全新故事內容、活動野外地圖「妖怪村莊」、3個限定活動副本、16種怪物，也有全新時裝跟各式慶祝活動等一併登場。

妖怪谷活動期間共有3個副本依序推出，分別是即日起搶先登場的「幕府水滸傳」、28日展開的「雙子天狗傳」，以及4月11日開啟的「九尾狐傳」。這3大副本將分別進行2週，接續登場為期6週。玩家可在副本中組隊合作，一同設法擊敗妖怪、首領。

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場（圖／Netmarble提供）

妖怪谷的限定副本皆有不同概念和規則，如「幕府水滸傳」中，玩家需從突破結界進行侵略的妖怪中防禦，保護狐狸石像；「雙子天狗傳」裡，玩家則需同時消滅兩個首領才能獲得勝利；至於「九尾狐傳」，玩家消滅一定數量怪物後，還需消滅最終首領「九尾狐」，才能取得勝利。

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場（圖／Netmarble提供）

配合本次妖怪谷更新，16種不同日本妖怪也將登場，並有全新妖怪主題的怪物核心、時裝、神器，讓玩家一同感受充滿日系風格的內容。

慶祝妖怪谷推出，官方特別進行遊戲內多項獎勵發放活動，玩家可獲得「+30強化卷軸選擇箱」。這是史無前例的好禮大放送，玩家即日起至4月30日前，可在妖怪谷活動官網上取得優惠券號碼，並在裝置中輸入序號，就能獲得一次讓裝備強化30個等級的獎勵。

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場（圖／Netmarble提供）

此外，本次更新後也推出連續七天簽到活動，玩家只要登入就能領取優渥獎品，還能得到稀有UR裝備製作材料。另外同時也開啟為期兩週的「艾瑞卡慶典」，只要簽到，天天都可獲得250個紅鑽石獎勵，而每日完成指定任務後，也能領取各式優渥獎勵。

關鍵字：手機遊戲Netmarble天堂2革命

推薦閱讀

Netmarble《天堂2 革命》推更新　全新「妖怪谷」登場

原《天堂2》繪師操刀美術　Nexon新作《光之使者》全球上市

魯夫一人的監獄島冒險！《航海王 尋秘世界》試玩

超強任天堂粉！純手工打造65吋「Switch」電動間...遊戲迷全跪了

白爛貓等28組都只要半價　LINE表情貼一週年大特價

升級電腦新選擇！全新中階顯卡GeForce GTX 1660 正式上市

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會　台北場6/8開唱

聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界

宏達電VR教育前進高雄　社教館開創「超視界AR/VR體驗房」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

全新中階顯卡GTX 1660 正式上市

Nexon新作《光之使者》全球上市

男友全跑華盛頓了！全境封鎖上市

《刀塔自走棋》手遊開放事前登錄

《天堂2 革命》新「妖怪谷」登場

《航海王 尋秘世界》試玩

手遊《生死格鬥M》第二季登台

《遊戲王》遭禁15年的神卡回來啦

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

《天堂2 革命》新「妖怪谷」登場

Nexon新作《光之使者》全球上市

《航海王 尋秘世界》試玩

粉絲手工打造65吋「Switch」電動間

LINE28組表情貼一週年推半價優惠

全新中階顯卡GTX 1660 正式上市

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會

聲優下屋則子來台宣傳《F/SN》

手遊《生死格鬥M》第二季登台

宏達電高雄社教館開創「超視界AR/VR體驗房」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366