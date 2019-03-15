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魯夫一人的監獄島冒險！《航海王 尋秘世界》試玩

記者周之鼎／台北報導

台灣萬代南夢宮娛樂公開動作冒險遊戲《航海王 尋秘世界》（英文名稱：ONE PIECE World Seeker）於三平台（PS4、XBOX、PC）正式上市。 日前台灣萬代南夢宮娛樂舉行媒體試玩會，讓玩家有機會一睹正式版遊戲內容。

《航海王 尋秘世界》是為紀念人氣動漫作品「航海王」問世20周年的動作冒險遊戲。支援4K畫質，玩家將可化身魯夫，以自由爽快的橡膠動作在廣大世界展開冒險。本作以原創的故事劇情及尾田榮一郎老師特別打造的關鍵要角也是本作值得注目的遊戲焦點。由於本作是以魯夫為視點的遊戲，因此玩家從頭到尾都是操作魯夫一人。

本作採用開放世界式的設計，不過實際玩起來，可以說是相當「日式」的開放世界，也就是故事仍有著主線劇情、章節之分，而在推進主線的過程中，玩家可以選擇去解一些支線任務，或是到島上的各地圖去走走冒險。在這次的世界觀中，「監獄島」有著各式各樣的地貌，無論是原作中沒有的中式城市、或是原作中較常出現的地貌都有，整個地圖算是相當大。不過在遊玩中認為比較可惜的是，大多數的支線任務都是屬於傳統的跑腿任務，也就是「到哪拿幾個素材」的基本任務。

由於魯夫方是海賊，因此在島上並沒有任何可供交易的商人，在監獄島時，由於沒有商人因此也沒有玩家心裡印象的「城鎮」，有時會碰到村子的NPC對你都相當友善，但轉個彎就碰會碰到其他敵對勢力的敵人，給人的感覺相當奇妙。唯一有用的NPC反而是伙伴們，像是佛朗基可以提供製作裝備，而香吉士則可以製作海賊便當並派出成員探索拿素材。

當然魯夫畢竟是吃了惡魔果實的「橡膠人」，按照原作設定是個旱鴨子，因此只要是深水基本在遊戲中都是禁區，如果不小心摔進水裡，系統會把你傳回掉進水裡之前的位置，玩家可以透過魯夫的伸長手臂抓住某些點，或是「橡膠橡膠UFO」來達成滯空漂浮來度過這些危險區域。

而在開放世界的敵人中則採取了有警示度的作法，如果被注意到會有黃色驚嘆號，被發現就會轉為紅色，而且很可能附近的敵人都會來圍毆你。因此遊戲中也約略有潛行的要素，如果可以從背後接近敵人就可以一擊擊倒。此外在戰鬥中除了魯夫的各種橡膠招式之外，還有可以用來索敵的「見聞色霸氣：感應」或是讓敵方短時間全部變慢的「見聞色霸氣：集中」，此外也有可以一擊擊倒所有嘍囉的「霸王色霸氣」。在這一點上可以說還原的非常真實。敵人除了海軍外，也有著其他勢力，因此遊戲劇情到底怎麼走，就值得玩家來一探究竟了。


 

關鍵字：航海王尋秘世界魯夫

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