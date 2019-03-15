ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

升級電腦新選擇！全新中階顯卡GeForce GTX 1660 正式上市

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA (輝達) 今天宣布延續先前發表媲美 GeForce GTX 1070 顯示晶片 (GPU) 效能的 GeForce GTX 1660 Ti 再度推出 GeForce GTX 1660。

售價自 219 美元起的 GTX 1660 搭載 6GB GDDR5 VRAM 記憶體、1,408 個CUDA 核心與接近 1.8 GHz的超頻時脈。在 1080p 解析度下其速度平均比 GTX 1060 3GB 快了 35%，相比 Maxwell 架構的 GTX 960 更是快了 130%。GTX 1660 在 1080p 解析度下能發揮足夠的效能，能夠暢玩最新的遊戲大作，呈現各種不同的繪圖細節。

GTX 1660 採用和 GTX 1660 Ti 相同的 Turing 架構技術，其中包含：

為最新與即將推出的遊戲大作改善的效能與功能
支援 Adaptive Shading 技術，並進一步在支援此技術的遊戲中改善效能
支援 G-SYNC 相容遊戲顯示器
為單機 PC 直播裝置提供 NVENC 技術
各項遊戲優化技術，包括 Ansel、Freestyle、GameStream、GeForce Experience、Highlights 與 ShadowPlay

包含微星、技嘉、華碩、ZOTEC等廠商都已經在台灣網路商城、通路上架，隨版本不同，GeForce GTX 1660價格約落在新台幣7500～8500元，最低為7450元起。

關鍵字：GTX 1660 Ti GeForcenvidia顯示卡

推薦閱讀

超強任天堂粉！純手工打造65吋「Switch」電動間...遊戲迷全跪了

白爛貓等28組都只要半價　LINE表情貼一週年大特價

升級電腦新選擇！全新中階顯卡GeForce GTX 1660 正式上市

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會　台北場6/8開唱

聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界

宏達電VR教育前進高雄　社教館開創「超視界AR/VR體驗房」

《刀塔自走棋》手遊版開放事前登錄　採全球統一伺服器

收錄到第三季！《進擊的巨人》 最新遊戲將於7月4日發售

你還記得「紐約特工團」嗎？這次男友又要全去華盛頓特區了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《遊戲王》遭禁15年的神卡回來啦

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

《審判之眼》下架二手遊戲片暴漲

《刀塔自走棋》手遊開放事前登錄

《DOAX 沙灘排球 3》公開會炸裂的泳裝

男友全跑華盛頓了！全境封鎖上市

全新中階顯卡GTX 1660 正式上市

《全境封鎖2》必知九大秘技

微星電競螢幕幫玩家擋下一顆子彈

《爐石戰記》全新資料片公開

最新新聞

粉絲手工打造65吋「Switch」電動間

LINE28組表情貼一週年推半價優惠

全新中階顯卡GTX 1660 正式上市

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會

聲優下屋則子來台宣傳《F/SN》

手遊《生死格鬥M》第二季登台

宏達電高雄社教館開創「超視界AR/VR體驗房」

《刀塔自走棋》手遊開放事前登錄

《進擊的巨人》 遊戲新作公開

男友全跑華盛頓了！全境封鎖上市

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366