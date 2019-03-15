升級電腦新選擇！全新中階顯卡GeForce GTX 1660 正式上市

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA (輝達) 今天宣布延續先前發表媲美 GeForce GTX 1070 顯示晶片 (GPU) 效能的 GeForce GTX 1660 Ti 再度推出 GeForce GTX 1660。

售價自 219 美元起的 GTX 1660 搭載 6GB GDDR5 VRAM 記憶體、1,408 個CUDA 核心與接近 1.8 GHz的超頻時脈。在 1080p 解析度下其速度平均比 GTX 1060 3GB 快了 35%，相比 Maxwell 架構的 GTX 960 更是快了 130%。GTX 1660 在 1080p 解析度下能發揮足夠的效能，能夠暢玩最新的遊戲大作，呈現各種不同的繪圖細節。

GTX 1660 採用和 GTX 1660 Ti 相同的 Turing 架構技術，其中包含：

為最新與即將推出的遊戲大作改善的效能與功能

支援 Adaptive Shading 技術，並進一步在支援此技術的遊戲中改善效能

支援 G-SYNC 相容遊戲顯示器

為單機 PC 直播裝置提供 NVENC 技術

各項遊戲優化技術，包括 Ansel、Freestyle、GameStream、GeForce Experience、Highlights 與 ShadowPlay

包含微星、技嘉、華碩、ZOTEC等廠商都已經在台灣網路商城、通路上架，隨版本不同，GeForce GTX 1660價格約落在新台幣7500～8500元，最低為7450元起。