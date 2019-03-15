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Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會　台北場6/8開唱

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會　台北場6/8開唱（圖／雅慕斯提供）

記者樓菀玲／台北報導

2018年與amazarashi共同在亞洲各國舉辦演出的Aimer，這一次將首次以個人身分進行亞洲巡迴演唱會，本次巡迴名稱為《Aimer "soleil et pluie" Asia Tour》，以最新專輯《太陽和雨》為概念出發，將在台北、香港、廣州、上海及東京的亞洲5個城市展開巡演。

Aimer獨特的嗓音只要聽過一次就令人難以忘懷，每每造成話題。已於1月9日發行第16張最新單曲《I beg you/花瓣的遊行/Sailing》，此張作品榮獲1/21公信榜週間單曲排行榜初登場第一位，不但達到Aimer出道以來最高佳績，更是打破自2014年1月後睽違5年SOLO女歌手登上公信榜第一位的紀錄，發行至今，仍長駐暢銷排行榜。

此外，自2016年9月的專輯《daydream》發行之後，即將於2019年4月10日發行睽違2年半的最新專輯《Sun Dance》與《Penny Rain》，兩版專輯同步開賣，並將以此作為主題展開亞洲巡迴。

Aimer "soleil et pluie" Asia Tour in Taipei

日期：2019年6月8日（六）18:30 開放入場 / 19:30 開演 ※實際時間以現場情況為準
地點：台北國際會議中心 (TICC)
主辦：Amuse Taiwan/ agehasprings , aspr
協辦：Sony Music Labels Inc. / Lab.751 ASIA
票價：3400 / 2800 / 2200 / 1800 TWD

Aimer首次舉辦亞洲巡迴演唱會　台北場6/8開唱（圖／雅慕斯提供）

關鍵字：Aimer

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