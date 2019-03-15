收錄到第三季！《進擊的巨人》 最新遊戲將於7月4日發售

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，戰略動作遊戲「進擊的巨人」系列將推出第三部作品，最新作《進擊的巨人２ -Final Battle-》繁體中文版（PlayStation 4/Nintendo Switch/Steam）決定將於2019年7月4日（四）發售，並同時於今日公開宣傳影片。

『進擊的巨人２ -Final Battle-』，是以擁有全球累計7,600萬冊以上發行量的原作漫畫「進擊的巨人」（作者諫山創／「新少年快報別冊」連載中）為題材的作品。本作收錄內容包含2013～2017年播出的電視動畫Season 1～2的故事，以及預定將在2019年4月起播出的Season 3 Part.2的最新故事。本作中玩家可操作「艾連・葉卡」、「米卡莎・阿卡曼」等在原作中登場的角色們，或是以原創角色加入調查兵團成為他們的夥伴。此外，玩家更能透過和他們一樣的視角，去體驗原作中的故事或本作中的原創劇情與模式，全方面遊玩「進擊的巨人」的世界。

本作包含新出場的角色在內，將有超過40名可操作的角色。另外在系列中獲得玩家好評的「立體機動裝置」空中高速戰鬥，將追加新的裝備「雷槍」以及「對人立體機動裝置」，讓玩家能體驗加深了戰略性的爽快戰鬥。

本作也搭載了多項新要素，像是組織自己的兵團或是與喜愛的角色一同掃蕩巨人的新模式「奪回牆外模式」。還有在原作中沒有登場的原創劇情，例如敵對角色之間的爭鬥與對話事件等等，能遊玩到本作獨有的故事展開。不論是喜愛「進擊的巨人」的讀者，或是沒看過原作的玩家都能享樂其中。

此外，本作也決定將於日本時間3月30日（四）20:00舉行網路直播。直播節目中不僅將全球首次公開本作的實機遊玩，還邀請到兩位知名聲優梶裕貴（飾演 艾連．葉卡）與小林優（飾演 莎夏．布勞斯）擔任嘉賓。日本知名實況主「幕末志士」也將透過聲音參與演出。