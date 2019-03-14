日星瀧正則吸毒致《審判之眼》下架 導致二手遊戲片暴漲！

記者周之鼎／台北報導

昨（3/13）日 日本知名藝人 Pierre 瀧（ピエール瀧，本名：瀧正則）12 日晚間傳出吸食古柯鹼而遭逮捕，瀧正則 曾出演SEGA的遊戲《審判之眼：死神的遺言》中羽村京平一角，重視名聲的日本SEGA為了自肅，將全亞洲的《審判之眼：死神的遺言》下架，而今日馬上傳出《審判之眼：死神的遺言》二手遊戲片價格大漲，甚至比過往的全新品都還要貴。

這款作品在去年9月首次公開，12月上市，截至目前已經在日本售出25萬套。在昨日SEGA停售的消息傳出後，《審判之眼：死神的遺言》在日本著名的二手交易網站「 Mercari」目前已經有超過 3000 以上的商品，最有趣的是，在事情爆發前，《審判之眼：死神的遺言》的二手片價格約落在3000日圓（約新台幣840元），而現在比原先售價8290日圓（約新台幣2,321元）貴的比比皆是。最貴的出價則達到了13,333日圓（約新台幣3,733元）。而全新品的價格則更為誇張，依據日本Amazon最高的價格已經來到 47,949日元（約新台幣13,425元）。

會炒到這麼高的原因，是因為日本對於藝人吸毒一向採取嚴厲的零容忍，只要一確定不管新舊作品都會全面封殺，因此外界看衰《審判之眼：死神的遺言》還會再次販售。而瀧正則幾乎已經宣告演藝生涯結束，原本瀧正則負責為《冰雪奇緣》雪寶配音，也確定將在第二集遭到替換。但《冰雪奇緣》在日本實在太紅，究竟對於第一集會怎麼處理似乎還很難說，也有玩家擔心同樣收錄《冰雪奇緣》故事與角色的另一款遊戲《王國之心3》會不會也中槍下架，不過截至目前，開發兼發行的Square Enix並未表示意見。



