《怪物彈珠》2019電競大賽4/4起報名開放　總獎金上看2770萬

記者樓菀玲／台北報導

由mixi旗下XFLAG所出品的手機遊戲《怪物彈珠》，官方在3月14日對外發出聲明，表示將舉辦《怪物彈珠》電競大賽「MONSTER STRIKE GRANDPRIX2019 ASIA CHAMPIONSHIP」。

「CHAMPIONSHIP」至今總共舉辦過4次，本次的第5屆大賽規模擴大為「ASIA CHAMPIONSHIP」。不只日本玩家，《怪物彈珠》繁體中文版的台灣、香港、澳門玩家也可以報名參加。而且，獎金總額還是MONSTER STRIKE GRANDPRIX（怪物彈珠大獎賽）有史以來的最高金額1億日圓（約新台幣2771萬元）。

預賽將於今年4月28日（日）起，在日本、台灣、香港共7個會場舉辦（日本共5場，台灣、香港各1場），決賽將於7月14日（日）在日本幕張展覽館舉辦。台灣、香港預賽自4月4日（四）起受理報名。此外，因應在台灣、香港舉辦預賽一事，大賽中所使用的怪物彈珠eSports專用應用程式「怪物彈珠競技場（日文版）」，將自3月19日(二)起於台灣、香港、澳門上線。

MONSTER STRIKE GRANDPRIX2019 ASIA CHAMPIONSHIP 賽程概要

4月28日（日）日本・九州預賽 FFB HALL，A hall

5月6日（一） 日本・中部預賽 名古屋市中小企業振興會館第1 FASHION展示場

5月12日（日）日本・北海道＆東北預賽 YUME MESSE MIYAGI 西館

5月19日（日）香港預賽 CGA ESPORTS STADIUM

5月26日（日）台灣預賽 WESTAR

6月2日（日）日本・關東預賽 belle salle汐留，2F hall

6月9日（日）日本・關西預賽 SUNRISE Bldg. OSAKA，hall A

7月14日（日）決賽 日本幕張展覽館