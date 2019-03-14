初春首場ACG嘉年華4/13信義新天地開幕　開放二創作者報名參展

▲ 遊戲動漫嘉年華「wecanLive遊戲動漫嘉年華」即將在 4 月 13 日至 14 日期間開幕。（圖／艾肯娛樂提供）



記者樓菀玲／台北報導

2019 初春第一場遊戲動漫嘉年華「wecanLive遊戲動漫嘉年華」即將在 4 月 13 日至 14 日期間，於新光三越台北信義新天地 A11 館 6F信義劇場開幕，並且自即日起開放素人、二創作者報名參展，展售自己的原創或二創作品。

「wecanLive遊戲動漫嘉年華」為提升台灣二次元 ACG 展會整體質感，特別選定新光三越台北信義新天地 A11 館 6F 信義劇場舉辦，將以超越過去二次元 ACG 及動漫活動場地的設備與環境，打造台灣 ACG 全新聖地。

艾肯娛樂表示，這次活動邀請到多間遊戲及動漫代理大廠共襄盛舉，包括 MediaLink 羚邦國際、萬代南夢宮娛樂、《料理次元》、《逆轉奧賽羅尼亞》、《執劍之刻》等知名遊戲動漫大廠，全面集結近期的強作 IP，屆時活動現場也邀請到眾多超人氣二次元界意見領袖以及台灣聲優界資深前輩們出席，除此之外，主辦單位也特別邀請到多組二次元領域的知名獨立樂團展開迷你演唱會。

大會表示，為提供台灣熱愛 ACG 的原創或二創動漫人才一個可以發表自己作品的舞台，同時也期望鼓勵民眾多接觸及支持台灣創作者，在這次的「wecanLive遊戲動漫嘉年華」也開放給素人創作者免費報名參加，展售自己的二次元動漫的相關創作作品。主辦單位也在這場活動中邀請到台灣最具人氣的 COSER 及繪師展開聯名合作，不僅將在現場設立特等攤位，在活動中販售及競標 wecanLive 動漫嘉年華的獨家限定特典商品。

2019 wecanLive 動漫嘉年華

日期：2019年4月13、14日(週六、日)

時間：11:00 – 19:00

地點：新光三越台北信義新天地A11館6F信義劇場

入場方式：入場前，下載wecanLive直播APP，即可免費入場