ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

要過關很難！《刺客教條》世界觀 VR《秘境逃脫》台灣玩得到

記者周之鼎／台北報導

玩家現在有機會以VR體驗相當有趣的合作遊戲了！由Ubisoft開發，原本只能在歐美玩到的《秘境逃脫：失落的金字塔》現在正式登台，玩家可以在台北三創與高雄大魯閣草衙道的HTC Viveland玩到這款遊戲。

《秘境逃脫：失落的金字塔》是一款以《刺客教條：起源》古埃及世界為舞台的虛擬實境脫逃遊戲。這是一款適合各種年齡層玩家的遊戲，玩家在遊戲中將合作達成共享目標。在 2 或 4 人組隊進行的遊戲中，受困在金字塔裡的玩家必須設法逃離。他們得合作解決各種難題以便逃出生天。各種難題需要玩家與附近的物體互動、攀爬、射箭以及完成其他脫逃目標。合作是遊戲的主軸；少了夥伴是不可能順利完成遊戲，有效的溝通是成功脫逃的關鍵。

在劇情上，由於貝登．弗萊爵士率領的遠征隊失蹤了，得透過《刺客教條》著名的 Animus 穿越回到那個時代，玩家所扮演的遠征隊來看看到底發生什麼事，在遊戲一開始，玩家可以藉由選擇公仔與裝備來妝點自己的角色，而移動則不是靠走路，而是靠控制器上的指定位置來瞬移，因此「理論上」玩家最多只需要原地轉向（但實際上都會因為轉向太多次而偏位，或是因為想在遊戲中往前走而跨步）。記者實際試玩的感想，這個遊戲整體來說其實相當不容易，雖然給予45分鐘的時間看似很長，但其實要過關有一定的難度，每一個解謎都需要四人彼此的通力合作，在遊戲中也有相當多動作要進行，像是丟擲物品、射箭、攀爬，透過這些動作讓你的伙伴可以繼續前進，反之你也要靠你的伙伴才能繼續前進，雖然通常可以看的到彼此，但是幾乎很難幫對方做些什麼，所以一定要在遊玩的時候和朋友間多多溝通，才有通關的可能。

在遊戲中途，會有工作人員會引導玩家間不要彼此互撞，不過不會給予任何的遊戲提示，玩家若是卡關想獲得提示可以高舉雙手，那麼畫面中會出現一些閃爍的部位表示下個目的，整體來說算是相當有趣，而如果有玩過《刺客教條》系列的玩家，也會對其中的場景更有感觸。不過很可惜初次遊玩還未能通關，因此如果成功登到金字塔頂會不會有「信仰之躍」倒是頗令人好奇。此外實際體驗過後，同行者都沒有暈眩感，顯見在控制調校上算是相當不錯，而金字塔內部的雄偉也非常精細、華麗且有震撼力，相當值得一玩。

《秘境逃脫：失落的金字塔》預定 3 月 16 日在台北三創與高雄大魯閣草衙道 Viveland 正式營運，16號前為試營運，收費價格平日為 2 人 999 元、4 人 1899 元，假日則為 2 人 1299 元、4 人 2498 元。Viveland台北三創館的可預約時間為‪‪11:00‬‬、‪12:00‬‬、13:00‬‬、‪18:30‬‬、19:30‬‬、‪20:30‬‬‬‬‬，Viveland高雄樂園‪‪ ‬‬‬‬的可預約時間為11:00、12:00‬‬、‪13:00‬、19:00、‪20:00‬‬、21:00‬‬‬。HTC 同時宣布，將於 3 月 16 日起至 4 月 28 日舉辦《秘境逃脫：失落的金字塔》神之邏輯計時挑戰賽，四名同行玩家在 20 分鐘內完成所有關卡，可獲得 1,000 元折價卷（100 元 X 10 張），再送多人射擊體驗。

關鍵字：秘境逃脫失落的金字塔刺客教條VRHTCVIVELAND

推薦閱讀

要過關很難！《刺客教條》世界觀 VR《秘境逃脫》台灣玩得到

《偶像大師 閃耀色彩》手機版今日推出　一週年活動即將開跑

《爆爆王M》3/21上市　六大角色技能搶先看

戀愛模擬寫真遊戲《LoveR》將於年夏季發售繁體中文版

最高層級賽事四月降臨台北！《爐石戰記》世界總決賽門票開賣

Ubisoft春季特賣開跑！上市一個月《極地戰嚎》新作下殺5折

日本演員瀧正則涉嫌吸毒 全亞洲《審判之眼》自主下架！

《遊戲王》遭禁15年的神卡又回來啦　網友吐槽：禁太久社會脫節

重新體驗克蘇魯的恐懼！恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

《戰鎚：混沌禍源》宣布封測日期、上市日期及預購特典

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

微星電競螢幕幫玩家擋下一顆子彈

全亞洲《審判之眼》自主下架

4人合作VR遊戲《秘境逃脫》上市

《遊戲王》遭禁15年的神卡回來啦

偶像大師閃耀色彩手機版今推出

跟著正妹玥玥直擊首屆刀塔自走棋

《LoveR》將於年夏季發售繁體中文版

恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

最新新聞

4人合作VR遊戲《秘境逃脫》上市

偶像大師閃耀色彩手機版今推出

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

《LoveR》將於年夏季發售繁體中文版

《爐石戰記》世界總決賽門票開賣

上市一個月《極地戰嚎》下殺5折

全亞洲《審判之眼》自主下架

《遊戲王》遭禁15年的神卡回來啦

恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

《戰鎚：混沌禍源》公開多項資訊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366