要過關很難！《刺客教條》世界觀 VR《秘境逃脫》台灣玩得到

記者周之鼎／台北報導

玩家現在有機會以VR體驗相當有趣的合作遊戲了！由Ubisoft開發，原本只能在歐美玩到的《秘境逃脫：失落的金字塔》現在正式登台，玩家可以在台北三創與高雄大魯閣草衙道的HTC Viveland玩到這款遊戲。

《秘境逃脫：失落的金字塔》是一款以《刺客教條：起源》古埃及世界為舞台的虛擬實境脫逃遊戲。這是一款適合各種年齡層玩家的遊戲，玩家在遊戲中將合作達成共享目標。在 2 或 4 人組隊進行的遊戲中，受困在金字塔裡的玩家必須設法逃離。他們得合作解決各種難題以便逃出生天。各種難題需要玩家與附近的物體互動、攀爬、射箭以及完成其他脫逃目標。合作是遊戲的主軸；少了夥伴是不可能順利完成遊戲，有效的溝通是成功脫逃的關鍵。

在劇情上，由於貝登．弗萊爵士率領的遠征隊失蹤了，得透過《刺客教條》著名的 Animus 穿越回到那個時代，玩家所扮演的遠征隊來看看到底發生什麼事，在遊戲一開始，玩家可以藉由選擇公仔與裝備來妝點自己的角色，而移動則不是靠走路，而是靠控制器上的指定位置來瞬移，因此「理論上」玩家最多只需要原地轉向（但實際上都會因為轉向太多次而偏位，或是因為想在遊戲中往前走而跨步）。記者實際試玩的感想，這個遊戲整體來說其實相當不容易，雖然給予45分鐘的時間看似很長，但其實要過關有一定的難度，每一個解謎都需要四人彼此的通力合作，在遊戲中也有相當多動作要進行，像是丟擲物品、射箭、攀爬，透過這些動作讓你的伙伴可以繼續前進，反之你也要靠你的伙伴才能繼續前進，雖然通常可以看的到彼此，但是幾乎很難幫對方做些什麼，所以一定要在遊玩的時候和朋友間多多溝通，才有通關的可能。

在遊戲中途，會有工作人員會引導玩家間不要彼此互撞，不過不會給予任何的遊戲提示，玩家若是卡關想獲得提示可以高舉雙手，那麼畫面中會出現一些閃爍的部位表示下個目的，整體來說算是相當有趣，而如果有玩過《刺客教條》系列的玩家，也會對其中的場景更有感觸。不過很可惜初次遊玩還未能通關，因此如果成功登到金字塔頂會不會有「信仰之躍」倒是頗令人好奇。此外實際體驗過後，同行者都沒有暈眩感，顯見在控制調校上算是相當不錯，而金字塔內部的雄偉也非常精細、華麗且有震撼力，相當值得一玩。

《秘境逃脫：失落的金字塔》預定 3 月 16 日在台北三創與高雄大魯閣草衙道 Viveland 正式營運，16號前為試營運，收費價格平日為 2 人 999 元、4 人 1899 元，假日則為 2 人 1299 元、4 人 2498 元。Viveland台北三創館的可預約時間為‪‪11:00‬‬、‪12:00‬‬、13:00‬‬、‪18:30‬‬、19:30‬‬、‪20:30‬‬‬‬‬，Viveland高雄樂園‪‪ ‬‬‬‬的可預約時間為11:00、12:00‬‬、‪13:00‬、19:00、‪20:00‬‬、21:00‬‬‬。HTC 同時宣布，將於 3 月 16 日起至 4 月 28 日舉辦《秘境逃脫：失落的金字塔》神之邏輯計時挑戰賽，四名同行玩家在 20 分鐘內完成所有關卡，可獲得 1,000 元折價卷（100 元 X 10 張），再送多人射擊體驗。