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重新體驗克蘇魯的恐懼！恐怖遊戲《沉没之都》6月底上市

記者周之鼎／台北報導

Bigben 和 Frogwares備受期待的《沉没之都》（The Sinking City）將於6月27日於全球同步上市， PC, PlayStation 4 和 Xbox One均會發售實體盒裝版並擁有繁體中文；簡體中文及英文字幕版。

發生在20世紀的「沉没之都」（The Sinking City）是一款結合動作和調查遊戲，受到H.P. 洛夫克拉夫特的作品的啟發。他是是美國恐怖，科幻與奇幻小說大師，也被稱為克蘇魯神話之父。玩家在這款遊戲中將化身為私人偵探「查爾斯」，來到馬薩諸塞州的奧克芒調查前所未有的超自然洪水的原因。 在這種壓抑，陰暗的氛圍中，玩家必須發現這起控制城市和居民思想的任何可能原因的源頭。

在遊戲中，身為查爾斯的玩家，將完全靠自己的調查，透過觀察技巧和可靠的筆記本來輔助進行。玩家們還需要去調查犯罪現場，收集資訊，且為了收集情報，在沒有任何提示或協助的情況下，需與在地居民交流。雖然有些挑戰可能很容易解決，但有時仍需要使用到里德的獨特能力，例如回知能力（Retrocognition），這可以讓他重播過去發生的場景。

為了讓調查成功，玩家需要收集線索，找出他們的共同點，並嘗試使用遊戲中的一個心智工具（Mind Palace）來支持他們的理論。 雖然它會讓玩家提出具有犯罪可能的假設，但它永遠不會告訴玩家們這是否是正確的方向。 玩家必須接受他們決定後的結果。

所有預購的玩家均可在首發時即能獲得下列遊戲虛擬特典，包含「湯普森衝鋒槍」與「調查員包」，「調查員包」包括5件非常有用的裝備及用品，分別有「調查員裝備」、「急救箱」、「抗精神病藥」、「製作資源」以及「奧克蒙特實體地圖」。


 

關鍵字：沉没之都PS4PCXBOX

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